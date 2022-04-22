前後任副總統同台 呂秀蓮跟賴清德說了這句話。曾薏蘋攝

前後任副總統同台 呂秀蓮跟賴清德說了這句話。曾薏蘋攝

前副總統呂秀蓮及副總統賴清德同台，今晚出席「台灣國際職業婦女協會大台北分會2022年授證及燭光晚會」；賴清德演講結束回座，呂秀蓮給他比一個「讚」；並私下跟賴清德提到，「陳時中推估，台灣染疫人數恐超過三百萬，顯示疫情真的非常嚴重」；賴清德演講則強調，「在這波疫情中，能為國家做什麼？就是去打疫苗」。

賴清德尚未抵達前，呂秀蓮上台致詞強調，台灣婦女地位平等，要和平不要戰爭。2016年，台灣第一位女性總統誕生，最感激的是，全台灣有很有信心且非常有眼光的男士，沒有男女之分，所以女性抬頭，不是性別欺壓，而是互相包容；21世紀已是女力世代，女性的世紀，女人撐起半邊天。

賴清德演講前提到，「貴賓名單看到呂副總統時，不知怎麼講，民主運動前輩又是才女，待會要請呂副多給我指教」。未來國家安全或經濟發展、社會進步，非常仰賴女性力量投入，他之前設宴款待美國前國務卿蓬佩奧，「蓬佩奧說，美國軍校第一名很多都是女性」；他也認為，女性是非常重要安定社會的力量。

賴清德以「後疫情時代經濟發展」為題演講，他指出，這兩三年來對疫情威脅，改變人類行為及經濟結構，還有產業鍊重組，及新的經濟區塊產生。哪個國家可以有效因應疫情、控制疫情等，並朝向永續發展，相信這個國家在全新的未來，會有新的局面，也是台灣一個新的契機。

他說，這個疫情本身，大概有兩三年之久，目前全球199國家已有5億多人染疫，621萬死亡；台灣的防疫，民眾是最棒的，可以犧牲自己時間，而醫療人員勇敢站在第一線，真正戰爭來時，保衛國家是國軍，疫情來時站在第一線的軍人是醫療人員，這些挺住疫情的醫療人員，都值得配戴一枚勳章。

他說，台灣社會幾十年來建立社會安全網，讓每個人都可以得到妥善照顧，英國牛津大學統計，台灣防疫成效全世界數一數二，起讓國際社會看到台灣，台灣是世界一股良善力量，不僅防疫成功，還打下經濟基礎，守住疫也守住經濟。幾十年努力，表現在這一次，讓國際看到台灣。

他說，今年疫情開始產生，政府策略有再調整，有無可能成功，要看資源在哪？現在疫苗覆蓋率第一劑84.37％、第二劑79.63％、第三劑56.86％，打完三劑不一定百分之百防感染，但就算感染，會比較輕症，甚至沒症狀，「所以在這波疫情中，能為國家做什麼？就是去打疫苗」。

談到新秩序的掌握；賴清德說，這波疫情改變大家的行為，經濟活動變成數位化，數位經濟崛起，也提供台灣一個機會，全球產業供應鍊重組，數位經濟崛起，新的經濟區塊應運而生，國際社會要新的穩定產業鍊；而台灣目前有三個方式，分別是根留台灣、分散市場及佈局全球。

他強調，克服疫情挑戰，團結走向世界，永續發展台灣，疫情對世界造成深而廣的影響，必須團結合作，一起克服疫情後