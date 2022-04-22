國民黨立委吳斯懷（中）、葉毓蘭（右）、楊瓊瓔（左）。（取自吳斯懷臉書）

前陸軍少將韓豫平、侍從士張淯森2015涉及用國防部加菜金供3名軍眷用餐，總金額2880元，觸犯貪污治罪條例，分別被判4年6月、1年的有期徒刑，總統蔡英文今日特赦兩人。國民黨立委吳斯懷表示，感覺到「蔡英文終於聽到了」，而當初軍審法移出去，就是最嚴重的錯誤！

根據《中評網》報導，國民黨立委吳斯懷表示，感覺到「蔡英文終於聽到了」，此案已經延宕8年了，韓豫平以及幾位當事人遭受到多長時間的身心屈辱，身為是國民黨的軍系不分區立委，要代表軍人講一句話，軍人是不容許被國家、社會、司法這樣子來踐踏。

吳斯懷指出，當初軍審法移出去，就是最嚴重的錯誤，因為很多人不了解軍隊，軍人的榮譽跟尊嚴不容這樣子被踐踏，這個事件判刑三審定讞後，韓豫平找上他們，國民黨團全力支持聲援，也陪家屬到司法院陳情，韓豫平也在軍系團體的支援下到監察院陳情，他們更有十幾位上將共40幾顆星，聯名請願盼蔡英文重視這件事情。

吳斯懷強調，這不是單純的司法事件，而是對整個國軍士氣、尊嚴、榮譽的影響，現在慶幸蔡英文終於聽到了。