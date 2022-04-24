上海航交所今天公布最新出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌32.67點，至4195.98點，為連14週下跌；貨攬業者則提醒，5月1日起，長榮、陽明等船公司將調整綜合費率上漲附加費（GRI）。

此外，因上海封城，不少貨物轉往鄰近的寧波港出貨，讓寧波出口集裝箱運價指數（NCFI）成為近期運價趨勢觀察重點。NCFI本週開3387.66點，較上期下跌1.33%；中國出口集裝箱運價指數（CCFI）也呈跌勢，本週開3109.78點，跌幅0.6%。

貨攬業者提醒，不少船公司5月1日將調整GRI，如長榮每FEU（40呎櫃）加收1000美元、冷藏箱每FEU加收2000美元；陽明每FEU則加收1000美元至2000美元。

貨攬業者指出，受疫情影響，供應鏈、物流能否恢復暢行，要觀察到5月中旬才會明朗化；但整體觀察下來，當前運價與5月的新長約價格相近，顯示客戶已有接受高運價的心態。

法人評估，近期原本是淡季，且為歐美業者補庫存的時機，但中國封城下導致補貨期中斷、庫存逐漸見底，預料未來需求面仍維持強勁，且「越晚解封，旺季熱度越大」，前景可期。（編輯：張良知）1110422