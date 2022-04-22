副總統賴清德今出席「台新三十永續淨零高峰會論壇」時表示，淨零轉型是跨世代、跨領域國際的艱難任務，除了要眾志成城，也要揚棄注重眼前利益的舊思維，並有國際觀及宏觀的理念，才能一步步達成。他也期盼每個人都能成為這一場淨零轉型工程中的英雄。

賴清德致詞時首先對於台新金控30年來，不僅致力於公司治理，成為國際化的金融機構，贏得國際信任；也熱心公益，取之於社會、用之於社會，善盡社會責任，更特別選定在今年的世界地球日，關心臺灣的永續發展，表達珍愛地球的決心，他感到由衷欽佩。

談及氣候變遷議題，賴清德指出，總統在去年4月22日世界地球日，已公開揭櫫臺灣2050淨零轉型的目標，與國際社會140個國家或地區的目標一致。國發會在上個月正式公布「臺灣2050 淨零排放路徑及策略總說明」；行政院院會也在昨日通過《溫室氣體減量及管制法》名稱修正為《氣候變遷因應法》，並送請立法院審議，包括明定2050年淨零轉型目標、訂定碳稅機制、盤查及查驗管理等，強化法制基礎。

他說，政府將在建立法制、提出政策、鼓勵社會創新及科技創新與投資下，達到4個轉型—能源轉型更加安全、公私轉型更加有競爭力、生活轉型更加永續、社會轉型更具有韌性。透過企業投資，增進就業機會及社會新創的創新能力，讓臺灣在因應氣候危機時，能夠化危機為轉機，也讓產業能夠升級、經濟能夠持續蓬勃發展。

他提到，除了政府努力，企業也都陸續投入淨零轉型的行列。臺灣8家國際級科技公司包括台積電、台達電、華碩、和碩、宏碁、光寶、友達及台灣微軟等組成了「台灣氣候聯盟」，召集100家協力廠商共同響應，以大帶小，往2050淨零轉型的目標努力。

他說，金管會攜手金融機構扮演資金中介者，引導接受投資融資的公司重視環境、社會及公司治理(ESG)。預計全體上市櫃公司將在2027年前完成溫室氣體盤查，並在2029年前完成相關查證。他相信，大家共同努力，效益可以逐步展現。

他表示，民間團體也一樣非常熱烈投入減碳行列，特別是台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使，已經在臺灣社會號召多年，舉辦國際性論壇並協助臺灣企業往淨零方向邁進，在在顯示臺灣社會已朝群策群力的方向前進。

他認為，淨零轉型是跨世代、跨領域、跨國際的艱難任務，臺灣如果要成功，除了要眾志成城，也勢必要揚棄注重眼前利益的舊思維，且要有國際觀及宏觀的理念，才能一步步達成。「千里之行，始於足下」，如同吳東亮董事長所說「from zero to hero」，每個人都能成為這一場淨零轉型工程中的英雄。