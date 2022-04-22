未來科技感十足！有名男子在臉書分享看到路上有輛3輪機車，由於該機車「外觀特殊」引起他的好奇PO上網，詢問其他網友「想知道這是什麼車」；從圖中可見該車不僅外觀特殊，還可以掛牌上路，車子上面還坐著阿公、阿嬤；網友一見照片，紛紛留言表示「甜蜜的老騎士」、「這台已經改到都認不出來了」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」發文，並上傳2張照片，他在路上看到1輛3輪「掛牌」機車，由於該機車外型相當特殊，又有掛牌可在路上跑，讓他PO文上網發問「我不管什麼雙黃線，我只想知道這是什麼車」。

有名男子拍下富有科技感「3輪機車」，PO上網詢問，竟驚呆網友稱讚「好帥哦」。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

另外有網友在其它地方看到特殊「改裝」車輛，並質疑為什麼有牌可上路。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

照片一出，引發網友熱議，「有牌欸」、「這台已經改到都認不出來了」、「水陸兩用艇吧」、「剛剛誤認冰箱在路上跑」、「好帥哦」、「我還以為是redbull在辦皂飛車」、「哇！很有未來科技感欸」、「甜蜜的老騎士」、「阿公阿嬤圓一個青春的夢」、「可惡好帥」。

有網友質疑該「改裝」車輛合法性「感覺像是偉士牌改裝的，可是合法嗎」、「變造車體一張」、「拼裝車沒入銷毀」；另外也有網友分享也在其它地方看見「特殊車」在路上跑，他也好奇該車「為什麼有牌」。