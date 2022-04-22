連恩尼遜主演動作片《記憶殺神》合作007名導馬丁坎貝爾。（CATCHPLAY提供）

好萊塢巨星連恩尼遜（Liam Neeson）在懸疑犯罪動作片《記憶殺神》中飾演拿錢辦事的冷血殺手，接到任務俐落執行，多場暗中刺殺、槍戰對決、近身打鬥讓人看得大呼過癮。描述職業殺手艾力克斯（連恩尼遜 飾），在拒絕執行任務後被捲入一場犯罪陰謀。為保命，他必須在被FBI探員文森（蓋皮爾斯 飾）抓到前殺死他的雇主。追擊途中，艾力克斯發現自己的記憶力衰退，並開始質疑自己的每個所作所為。

被封為大銀幕殺神冠軍紀錄保持人，連恩尼遜近日受訪時分享：「過去的角色都是為了救人而開槍，不過《記憶殺神》很不一樣，我只聽命上頭指示，有任務指派就毫無疑問地幹掉目標對象，一言不合就開槍。」長期在大銀幕奪命無數的他甚至還曾在拍攝期間遭私人司機挖苦：「你知道你殺了多少人了嗎？我一直在看劇本幫你統計人數…」而連恩尼遜也說：「當時被司機說得好像我我根本沒看過劇本，幹這麼多壞事還要答應演出一樣！」他也曾開玩笑說拍夠動作片，事實上，連恩尼遜不僅沒有退休，更挑戰越來越殺的動作片。

該片由007系列億萬票房大導馬丁坎貝爾（Martin Campbell）親自操刀，連恩尼遜說：「我很欣賞馬丁坎貝爾的作品，從《007首部曲：皇家夜總會》到《驚爆萬惡城》，都讓我為他的作品著迷不已，甚至在心裡默默許願，必須要跟他合作拍電影，終於完成心願了！」而這次和連恩尼遜合作，導演馬丁坎貝爾也分享：「連恩絕對是功課做得最多的演員，他常常找我一起討論角色該如何呈現，許多動作戲橋段也會提供很多想法，而大部分都是親自上身，他就是《記憶殺神》的完美人選！」電影將於下周五（29日）在台上映。