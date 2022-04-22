這款兩光舅舅！1名網友日前送姪子上學路上，幫姪子買了「維他命C錠」，沒想到學校後來打電話說姪子竟「口吐黃沫」，原來他買到的是「維他命發泡錠」，只見姪子表情痛苦地雙口捧著泡沫，爆笑內容讓網友笑翻，留言「求姪子、老師心裡陰影面積」、「好有畫面….我笑到流淚」。

臉書「爆廢公社」有網友分享一段趣聞，1名網友日前心血來潮，送姪子去上學，路上還特地買了份「維他命C錠」讓姪子帶去學校吃，本以為是對姪子照顧有加，沒想到稍晚學校竟打電話來通知家長，稱孩子在學校竟「嘴巴吐泡泡」，該網友嚇壞趕快到學校關心姪子。

網友日前送姪子上學路上，幫姪子買了「維他命C錠」，沒想到學校後來打電話說姪子竟「口吐黃沫」，原來他買到的是「維他命發泡錠」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友事後才發現，原來他買的「維他命C錠」竟是維他命C「發泡錠」，他還曝光姪子當時「口土黃色泡泡」照片，只見姪子表情相當痛苦地雙手捧著泡泡，該網友是後發文笑說「嚇死寶寶，嚇死媽媽，舅舅你累了嗎」。

其他網友紛紛留言「老師心裡陰影面積是多少」、「好有畫面….我笑到流淚」、「本來以為弟弟手上捧小雞，放大一看才知道是泡泡」、「現在小孩子口吐泡泡，會嚇死整間幼兒園」、「舅舅是疼愛他的」、「這舅舅是故意的吧」、「那個…價錢差很多」、「這真的要很小心，發泡錠這樣容易灼傷」、「其實發泡錠也是可以直接吃，感覺就像是跳跳糖在嘴裡，很刺激哦」。