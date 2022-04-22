俄烏戰爭至今已將近2個月，美國總統拜登將再額外軍援烏克蘭8億美元；俄軍則向一些村落發動進攻，烏軍仍死守亞速鋼鐵廠，俄羅斯總統普丁改採封鎖方式包圍。前民進黨立委沈富雄預測表示，俄烏戰爭再拖下去，俄羅斯恐怕遲早內部會開始不穩、而開始動盪。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，烏克蘭的戰爭越打越麻煩、越打越騎虎難下、越打越欲罷不能，因為俄烏雙方都輸不起，不能輸、也不可以輸，輸了會很難看。

沈富雄認為，拜登一定會要烏克蘭總統澤倫斯基撐下去，澤倫斯基是有可能撐下去。不過一旦澤倫斯基輸了，難看的不是他，難看的是北約，尤其是拜登；俄羅斯這邊也不能輸，普丁一定不容許在烏克蘭境內的俄國士兵輸。所以兩邊都有不能輸的理由與道理。

沈富雄接著指出，俄國有個外交官講，俄羅斯就是要免於受北約武力威嚇的恐懼，烏克蘭也可以講出同樣的道理。所以俄烏雙方都用同一個道理，可見這都不是道理。

沈富雄認為，戰爭一拖下去，美國的損害最少，不過長遠下來也會受不了，而歐洲、北約這些國家的忍受度並不高。而烏克蘭本身的狀況已經這麼糟了，它已經沒有什麼可以忍，反而無所謂，但是俄羅斯遲早恐怕內部會開始不穩、開始動盪。