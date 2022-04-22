周潤發(發哥)縱橫演藝圈近50年，演過無數經典作品，出道多年始終保持敬業和善態度，私下作風也相當親民，不僅是後輩的榜樣，也是粉絲心中永遠的天王，雖然近年來作品不多，但一舉一動仍受到關注，近日他剛好路過香港中學文憑考試的試場，他也親切和學生擊掌，替他們加油打氣，網友看到這一幕後都羨慕不已。

今(22日)是香港中學文憑試開考日，位於石硤尾的廠商會中學考場外，有一批考生在排隊等進場，據港媒報導，當時有一名穿著全黑運動服、身材健壯的男子慢跑經過，有考生發現竟然是發哥後，也興奮揮手致意，發哥也上前一一和考生們揮手、擊掌打氣。

周潤發替考生擊掌打氣。(圖／取自新浪娛樂)

消息曝光後，網友都直呼羨慕不已，「為什麼我當年考試沒遇到發哥？」、「考前遇到發哥根本考運爆棚」、「考前遇賭神，猜的題都能全對吧」，還有人大讚發哥一直都這麼暖心、沒架子，「發哥身材好好」，

現在生活形同「半退休」的發哥，私下待人親民和善，常在路上被捕獲的他，都會大方和路人合影，來者不拒，因此出道多年仍處於巨星地位可說是當之無愧。