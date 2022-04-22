女星小S（徐熙娣）和先生許雅鈞在2006年結婚，婚後陸續生下大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）和小女兒許老三（許曦恩），平時小S也經常分享和女兒們之間的互動，其中許老三古靈精怪的性格，被說最像幽默風趣的小S；而10歲的許老三今（22日）曬出多張居家自拍美照，網友一看超驚艷盛讚「就是個小公主」。

小S熱愛透過社群分享生活點滴，3個寶貝女兒因此也意外有不少粉絲愛戴，其中許老三從小就和媽媽一樣愛搞怪，常常在小S的影片中即興表演，逗樂一票網友；原本給外界調皮小女孩形象的許老三，今日下午在IG上傳多張自拍美照，就像個小公主，和昔日搞笑扮醜完全搭不上邊。

女星小S（徐熙娣）和先生許雅鈞在2006年結婚，婚後陸續生下大女兒Elly（許曦文）（圖左）、二女兒Lily（許韶恩）（圖右）和小女兒許老三（許曦恩）（圖下）。(圖/ 摘自小S徐熙娣IG)

畫面中許老三一頭烏黑長髮，從紮著馬尾和散落披肩的造型都各有特色，10歲的她就已經像個小大人，驚豔許多粉絲；有趣的是大姊Elly在底下吐槽她，「上網課不專心、不乖」。

許老三（許曦恩）在IG曬出自拍美照，被網友盛讚越大越漂亮。(圖/ 摘自許老三IG)

網友發現許老三越大越漂亮，紛紛驚呼「要比媽媽好看了」、「真的有夠可愛欸」、「國際美少女」、「迷你小S」、「新國際巨星」、「好有氣質，跟媽媽影片中的許老三超不像」、「是個小公主呢」、「跩姐也可以那麼可愛」。