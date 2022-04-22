大陸官媒新華社22日專題報導〈如何『動態清零』攻下重症『堡壘』？〉指出，上海市公共衛生臨床中心21日有9名80歲以上老人新冠肺炎治癒，最長者92歲，3月以來治癒者不乏其例。同一天，上海各定點醫療機構治療的重型患者160例、危重型患者24例，再次敲響警鐘，Omicron不是「大號流感」，尤其是對於老齡化程度超過36％、80歲以上近83萬人、基礎病患者絕對數量巨大的上海，為實現「動態清零」，全力以赴救治重症患者、千方百計降低病死率是當前重中之重。

本輪上海疫情傳播的新冠病毒是Omicron亞型變異株BA.2，傳播速度快、隱匿性強，短時間內感染人口數量多，截至20日累計感染者超過40萬例。對於老齡化程度較高的上海而言，Omicron危害不容小覷，一組數據體現當前救治壓力：

21日0至24時，上海新增本土死亡病例11例。平均年齡84.2歲，最大年齡94歲（2例）。11位患者均合併有嚴重的多臟器基礎疾病，且病情危重，包括冠心病、心功能不全、肝硬化終末期、腦梗、帕金森病、阿茲海默症、尿毒症等。患者入院後，病情進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病所致。僅僅在上海市公共衛生臨床中心，3月以來，就累計收治90歲至100歲老人93名，100歲以上老人5名。

大陸國務院聯防聯控機制綜合組上海工作組成員、國家衛生健康委醫政醫管局處長馬旭東說，此刻的上海，重症救治是攻堅戰中必須啃下的「硬骨頭」、必須攻下的「堡壘」。

目前住院患者中，60歲以上老人占比接近三成。合併基礎疾病的超過60％，目前在院的1000多名基礎疾病較重的患者中40％以上合併3種以上基礎疾病。主要病種為腎功能衰竭、心腦血管疾病、慢阻肺、糖尿病、腫瘤等。

新冠肺炎重症的救治本身就有難度，此次醫療與護理的工作量和難度大主要源於兩方面：一是上海住院新冠肺炎患者中，不僅基礎疾病重症患者中35％大於80歲，且80歲以上新冠疫苗接種率不足5％，救治需要多學科診療和較高的專科治療能力。

二是上海定點醫院與以往有很大不同，功能上不是單純開展新冠肺炎救治的醫院，而是需要具備對感染新冠病毒的多種專科疾病患者診療能力的綜合醫院。比如，須滿足高危孕產婦、新生兒疾病、腫瘤放化療、心腦血管疾病、急診手術、介入手術、長期透析等醫療服務需求。以需要血液透析的新冠肺炎陽性患者為例，占到目前定點醫院住院患者中的8％。