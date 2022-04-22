出道不到3年的崔聖恩在《魔幻之音》中首度擔任女主角。（Netflix提供）

以「校園男神」形象擄獲粉絲芳心的黃寅燁在《魔幻之音》中再度穿上校服。（Netflix提供）

韓劇《魔幻之音》改編自以夢幻般的氛圍和傳遞安慰信息而備受網友喜愛之同名人氣網路漫畫，由男神池昌旭和《怪物》、《十個月》大勢新人崔聖恩，以及《女神降臨》黃寅燁主演。劇情描述一個失去成為魔術師的夢想、過著艱難生活被迫提早長大的高中生尹雅伊（崔聖恩飾），在遇到已經長大卻還想繼續當小孩，會對所見之人問「你相信魔術嗎」，並造成許多傳聞的魔術師李乙（池昌旭飾）後，逐漸喚醒過去夢想而展開的故事，而家庭背景跟雅伊截然不同的同班優等生，從未想過自己到底想要什麼的羅一等（黃寅燁 飾）在遇到魔術師李乙和尹雅伊後開始瞭解人生的真諦。

該劇以少見的音樂劇形式拍攝，導演金聲允表示因為他認為用歌曲來傳達角色內心的想法會更有效，於是將主角的感情部分轉移到歌曲中藉以詮釋原著想要傳遞的訊息。他找來了在擔任《梨泰院Class》導演時，一起合作過的音樂導演朴成日來負責本影集的音樂，朴成日花了18個月完成音樂製作，並稱讚在製作期間演員們都表現高度出熱情與專業態度。池昌旭雖是以電影演員身份出道，並透過戲劇《奇皇后》、《守護者K2》爆紅，但其實他也參與過多部音樂劇，這次他也將展現他能唱能演的實力，他對於要如何從演戲轉到唱歌部分而和製作團隊討論了非常多，自己也很好奇透過旋律與歌詞是否可以把角色情感投入到極大化。崔聖恩表示儘管每首歌曲都是課題，每次去錄音室時團隊都給予大力支持，自己也透過歌詞深入學習人物的情感，拓寬了演員的視角。

正式預告22日曝光，原本倒閉的遊樂園在池昌旭施展的魔術下變得夢幻且華麗，同時還能聽到池昌旭的好歌聲，沒想到與崔聖恩的相遇伴隨著尖叫聲，黃寅燁對池身份的懷疑，讓3人關係一度緊張，但隨著對魔術師敞開心房，對人生感到茫然的崔黃兩人也重新尋找夢想。不過村里開始出現被害者與失蹤者，眾多線索都指向犯人可能就是池昌旭，池昌旭提到這次飾演的角色，他賣關子表示，若是用善惡的標準去評斷這個角色其實是毫無意義的，這是一個十分坦率表達自己感情的人物。崔聖恩表示，希望觀眾可以在自己飾演的角色當中投入感情並產生共鳴，藉由劇情的發展，讓觀眾也能找到真實的自己。黃寅燁則認為這次飾演的羅一等頂著優等生的光環，但因為不知道自己喜歡什麼，在追求真實自我的過程中有著突破性的表現，其實是個充滿奇特魅力的角色。

《魔幻之音》全6集，將於5月6日下午三點在Netflix全球190國上線。