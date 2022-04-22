在上海宣布逐步復工復產後，上海周邊的江蘇省蘇州、昆山等地也陸續安排企業恢復生產，其中1696家企業率先復工。不料，有大量台商聚集的昆山再以疫情為由下令延長封控，包括眾多台商在內的大批企業在復工僅1天就被迫停工減產。廠家形容，好不容易才盼到復工復產，但僅24小時就再度進入封閉管理，猶如「天堂掉進地獄」。

據香港《經濟日報》報導，江蘇省蘇州市18日印發《關於下發重點企業及主要配套企業名單（第一批)的通知》後，名單上的企業開始陸續申請復工，並獲得批准，其中包括了台資印刷電路板大廠欣興電子。欣興電子20日發表公告，旗下子公司昆山鼎鑫電子依當地政府規定逐步復工，欣興同泰科技（昆山）同時提出復工申請。

不料昆山於21日再發出公告稱，在新一輪核酸篩查中發現多宗陽性，分佈多個社區和企業集宿區，社會傳播風險較大，疫情防控形勢依然十分嚴峻。昆山市因此決定在21日至27日強化社會面管控，嚴格限制人員聚集，企業繼續實行輪休減產，昆山開發區、高新區、花橋經濟開發區、千燈鎮均屬於加強管控的「風險防範區」。

報導說，台商欣興電子同日表示配合防疫政策，昆山各子公司自即日起再次停工。同樣受影響的，還有iPhone代工大廠和碩、鴻海旗下半導體設備廠京鼎，以及加百裕、興能高、連展投控等多間台資企業的廠房，產業涵蓋PCB、電池模組、網通、半導體設備、機殼、連接器等，均為手機、手提電腦的關鍵零件。

有廠家形容，不到24小時重新進入封閉管理如同「從天上掉到地獄」，廠內庫存原料已幾乎用完，廢料大量堆積，原以為有望解決，沒想到再次收緊。