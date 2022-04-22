鑽石恆久遠，一顆永留傳？有名人夫在網上發文，他表示和老婆剛完成登記沒多久，竟然聽到老婆將婚戒拿去典當，不僅如此，還將典當的錢付了整形醫院隆乳訂金，讓他既傻眼又錯愕，當聽到老婆天真的回答「戒指戴著也不會變漂亮，可是隆乳會啊」後，讓他心情超級複雜；網友見文章笑翻「錢沒有不見，只是變成你喜歡的形狀」、「享受結果的是你」。

一名人夫在「Dcard」論壇發文，他表示和老婆前幾天剛登記完成，突然見老婆興奮的大喊「太棒了！有錢去隆乳了」，起初他不以為意，不懂老婆在說什麼，豈料，隔一天，老婆就向他提到，已經將結婚戒指拿去典當了，也去整形醫院付了隆乳訂金，他一聽完老婆的行徑超級傻眼愣在一旁，此時，他便被老婆安慰「不是也喜歡大胸嗎」，老婆又天真的回答「戒指戴著也不會變漂亮，可是隆乳會啊」，讓他的心情既複雜又無奈。

有名人夫表示和老婆剛完成登記，婚戒卻被老婆拿去典當換隆乳手術訂金，讓他心情超級複雜。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友笑翻紛紛留言「錢沒有不見，只是變成你喜歡的形狀」、「務實好老婆」、「享受結果的是你」、「你老婆愛大胸，你也愛」、「再買一個戒指給她，看還能升級什麼」、「這戒指24 小時不離身呢」、「奶應該比戒指實用很多很多很多，而且奶沒有退流行的問題」、「第一次體會到，克拉決定罩杯」、「早知道就買兩陀矽膠求婚可以了」。

不過也有網友質疑文章真實性，認為「哪家隆乳這麼便宜，一個戒指可以打發」，但其他網友紛紛打臉表示「他有寫訂金」、「一顆好的三克拉可以隆20對奶了好嗎」、「隆乳真的很貴，老公的鑽石應該很大顆，不然賣不了多少」。