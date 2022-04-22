台中市22日為居家照護計畫實施首日，計有87案，以大里、西屯、北屯居多，市長盧秀燕表示，有市民確診無症狀或輕症者，評估可宅在家的居家照護，展現強大台灣人情味，有的親朋好友紛送食物到門口，但提醒不能和確診者接觸，互相幫忙也要人人落實防疫。

台中市今日新增183例本土確診個案，盧秀燕表示，新增183例本土確診，大部分都是無症狀或輕症，民眾不要恐慌，其中，阿妹演唱會感染鍊新增7例，累計39例，員警染疫累計三例，大甲媽繞境新增3例，累計4例。

民政局長吳世瑋表示，居家照護實施首日有87案，以大里

、西屯、北屯居多，家人一起在家居家照護，以確診者加上四名家人為上限，全部都要一起宅在家居隔。

盧秀燕指出幾個重要群聚案件，包含一所幼兒園今日新增8例（3例老師、5例為家庭群聚案延伸），此群聚案共累計32例，其中5例老師、11位學生、16例為家庭群聚延伸；宗教繞境活動新增3例，累計4例；逢甲校友會群聚新增4例，累計10例；阿妹演唱會新增7例，累計39例。

衛生局長曾梓展說，啟動輕症及無症狀確診者居家照護計畫，至昨日已有155名個案進行評估，其中87案已收案居家照護。

居家照護增多，盧秀燕表示，展現強大台灣人情味，有的親朋好友紛送食物到門口，但提醒不能和確診者接觸，互相幫忙也要人人落實防疫。

為做好居家照護，台中市政府已經召開多次會議，市府也在各區公所成立29處「居家安心照護關懷中心」，市府跨局處調派人力支援，落實民眾居家照護關懷。

曾梓展指出，在健康照護部分，各區區公所的「居家安心照護關懷中心」都有主責的照護醫院，會由醫療人員、公所定期關懷評估居家照護者的健康問題、運送關懷包及必要時就醫交通協助。