香港特區政府22日公布，由香港時間5月1日凌晨零時起，容許非香港居民從海外地區入境香港，調整個別航線「熔斷機制」，並將於機場「檢測待行」中額外加入快速抗原測試。國泰航空晚上回應，將就有關措施逐步恢復更多航班，而其網頁亦開售額外加開，由香港出發往英國倫敦、澳洲雪梨、日本東京等地的航班。

香港東網報導，非香港居民5月1日起可從海外入境香港，檢疫安排與香港居民相同，即至少接受7天的酒（旅）店檢疫。機場抵港檢測下月初將加入快速測試，快測無中招（陽性）的入境人士後前往檢疫酒店，等候核酸檢測（PCR）結果。

航班熔斷將於同日放寬，由現時3名乘客確診觸發機制，改為至少5名或全機百分之5或以上乘客確診，相關禁飛期也由7天改為5天。同時，若有3名或以上乘客確診，加上有乘客違反防疫規定的來港條件，相關航空公司航班亦被視為違反規定，將禁飛5天。