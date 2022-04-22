〈私立高級中等以上學校退場條例〉今(22)日在立法院三讀通過。私校工會理事長尤榮輝表示，此法案攸關私校教育健全發展，也為中高等教育開啟新的里程，立法院呼應民意並展現改革決心完成立法工作，值得肯定。

尤榮輝提到，少子化後，許多私校已無法維持基本辦學品質，盡速汱除劣質私校已是全民共識。私校退場條例將退場機制延伸至私立高中職，實施後將加速後段私校退場，也比現行制度更能保障教職員生權益，更可集中教育資源支持優質私校發展，往後數年，私校經過一番市場清洗，在汱劣扶優後，預期教育品質將可大幅改善，學生比較不用擔心踩雷。

尤榮輝羅列退場條例重大變革，大致有十項，包括：一、（第六條）公告專案輔導學校，二、（第十二條）加派教職員、學生及學者專家擔任專輔學校董事及監察人，三、（第十三條）二年專輔期未改善命學校下年度起停招及停辦，四、（第十四條）學校停招後立即重組董事會，五、（第十五條）解聘專案輔導學校校長，六、（第十七條）加發退場學校教職員工慰助金，七、（第十九條）協助停辦學校學生轉學，八、（第廿一條）專案輔導學校停辦後二個月內解散董事會，九、（第廿一條）清算後賸餘財產歸公，十、（第廿二條）退場基金墊付教職員欠薪。

尤榮輝認為，整體來說，私校退場條例實施後將比現行制度更加嚴厲並明快果決處理後段私校，法案實施後恐將成為後段私校董事的夢靨，若後段私校不加緊腳步恢復辦學品質，或是繼續違法扣減教職員薪資，學校必將被快速淘汱。

私校退場條例雖加發教職員資遣慰助金，但對保障退場私校教職員基本生活仍不足，尤榮輝呼籲，教育部應比照失業勞工，建立私校教職員失業救濟制度。