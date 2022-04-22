台中1名國中少女小芳（化名）因結交成年男友，被父母發現手機訊息「老公，那個好痛」、「會介意我沒流血嗎？」父母對男子提告，男子辯稱小芳與家庭不睦，想藉由懷孕逃家，才會拿他「保險套內的小蝌蚪」自行放進私處，2人無性交，不過法官仍依對未滿14歲之女子性交罪，判處男子徒刑3年6月。

判決書指出，男子在2年前透過交友軟體認識就讀國中的小芳，進而交往，某次男子約小芳約會逛街，小芳母親當天特定觀察小芳手機定位，發現他們在某一住宅區待了許久，質疑不單純，後來又在小芳手機內發現訊息稱「老公，那個好痛」、「你會介意我沒流血嗎？」怒告男子與未成年女子性交。

不過小芳與男子都在法庭上堅稱當天沒有發生關係，男子稱因為小芳與家裡關係不好，家人曾對她說「懷孕就離開家」，她因此當天拿「保險套內的小蝌蚪」自行插入私密處；而小芳則說男子雖曾說過發生關係就會娶她，但她當天因為不希望男子犯法，沒有發生性行為。

不過法官認為小芳的證詞有許多前後矛盾之處，認為是她袒護男子的說詞，而男子在面對小方父母的質問時，曾多次脫口坦承自己知道小芳年僅13歲，法官認為顯男子知悉小芳年紀，仍為逞一己之性慾而與之性交，事後否認犯罪、全無悔意，依對未滿14歲之女子為性交罪，判處徒刑3年6月。