味全龍「龍王」王維中本季第2場先發面對富邦悍將，繳出6局失2分（1責失）的表現，最後靠著隊友火力支援躲過敗投，雖然本季勝場仍未開張，但他認為球隊贏球才是最重要的。

王維中本季調整較慢，直到上周天母主場開幕戰才首度在一軍出賽，但他球速慢熱，首局直到面對第5名打者才有超過140公里的球速。今天面對富邦，慢熱情況改善，首局最快就有146公里、整場最速149公里。

對於王維中今天的表現，葉君璋誇讚說：「很好。」，他解釋，雖然可以感覺到王維中狀況還沒有百分之百，但是有比上一場更好，「如果他的身體是健康，經過幾天的調整，我相信下一場會更好。」

王維中則表示，由於今天天氣較為悶熱，自己投到後面體力流失許多，雖然狀態沒到最佳，但他就是勁量把球路壓低，把失分降到最低，「今天也算是丟給他們打，除非在壘上有人時才會想求三振，不然就是靠守備幫忙。」

本季先發出賽2場，王維中首勝尚未開張，但他認為球隊贏球比較重要，他開玩笑說：「剛剛就有人噹我，如果我早點下場，我們可能就可以早點贏，但我也聽習慣了，球隊贏球才是最開心的，而且又逃敗了。」