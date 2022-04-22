張庭和林瑞陽旗下的上海達爾威貿易有限公司去年驚傳涉嫌非法傳銷，夫妻倆名下26億資金遭到凍結，日前又傳出兩人96套房產已被查封，更牽扯出張庭閨密女星陶虹昔日有獲得分紅，被證實不法獲利掀熱議；沒想到陶紅的金馬影帝先生徐崢也受波及，網友挖出他曾替張庭產品站台，還被稱呼「我們的老闆」，合照流出恐捲入非法傳銷事件中。

徐崢是張庭閨密陶虹的先生，過去陶虹和張庭夫婦合作時，徐崢也經常現身力挺，日前陶虹才被證實昔日有獲得不法傳銷所得的分紅，掀起熱議，最近徐崢又被網友挖出曾替達爾威旗下品牌「TST庭秘密」的「崢酒系列」站台，還掛名「樂享大使」。

金馬影帝徐崢（圖左二）被挖出曾替張庭旗下不法傳銷公司商品站台。(圖/ 摘自微博)

另外更有人找到張庭對外更不保留，在微博透露，「徐崢徐導，除了演員和導演的身份，他還是我們TST的老板（闆），是我們崢酒形象大使，喝紅酒，喝崢酒」；還有多張兩對夫妻同台合照，儘管目前徐崢未對此回應，但網友認為他可能脫離不了這場風波，還有人呼籲公家機關應及早深入調查。

張庭也曾在微博表示，徐崢是他們的老闆。(圖/ 摘自微博)

徐崢出道超過20年，和吳京、黃渤、鄧超被譽為「票房四巨頭」，在2018年以《我不是藥神》榮獲第55屆金馬獎最佳男主角，打敗男星邱澤當時引起熱烈討論；而徐崢過去也有許多經典作品，像是電視劇《李衛當官》、電影《人在囧途》和《人在囧途之泰囧》。