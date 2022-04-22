直擊拉薩艦 鞍山艦 無錫艦實戰化訓練！中國海軍新型艦艇接裝入列

中共解放軍將於23日迎接海軍建軍73周年，並為此拍攝了數則官方的宣傳短片。其中包括3艘新驅逐艦入役後進行實戰化演練，其中包括2艘首次現身的鞍山號與延安號，另外還發表一則遼寧號航母主題宣傳片。外界也注意到，在航母宣傳影片末尾，強烈暗示了第2艘國產航母003型即將在近期下水。

據陸媒報導，共軍最新式的055大型導彈驅逐艦由於體型巨大、裝備先進，一直是中共海軍最值得驕傲的新武器。在本周六（23日）中共海軍迎接建軍73周年前夕，共軍發布了3艘近期陸續服役的055大型驅逐艦參加演練的官方宣傳影片。

中共海軍055型驅逐艦無錫號是最新服役的其中一艘。圖為無錫號艦長趙淑干。（圖／央視截圖）

055大驅領銜海軍編隊出擊

報導說，這3艘最新入役的055型驅逐艦為鞍山號、無錫號和延安號，舷號分別為103、104及106，讓現役同級艦增至6艘，其中鞍山號與延安號是首次公開亮相。新發布的官宣影片中，新入役的鞍山號、無錫號及先前入役的拉薩號（舷號102），近日聯同多艘導彈驅逐艦組成編隊，展開夜間海空作戰及聯合搜救等實戰化訓練，延安號則在南海海域演訓。

4月11日，鞍山號、無錫號及另外2艘同級艦日前曾在黃海海域演習，並發射反艦導彈，美國海軍航空母艦林肯號打擊群隨即取消原定在黃海的演習，外界因此才得知鞍山號及無錫號已服役。055艦第一批次總計有8艘，目前已有6艘公開現身，最後2艘055艦遵義號(舷號107)和咸陽號(舷號108)，預計將在本年內陸續服役。

中共海軍同時也在周五（22日）發布首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，時長6分多鐘。影片回顧中國發展航母歷史，包括2012年服役的遼寧號和2019年服役的首艘國產航母山東號。在片尾以一段通訊對話「三胎」，賣了個關子，媒體認為這是暗示第3艘航母即將來臨。