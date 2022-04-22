陸軍航空特戰指揮部吳姓中士疑似因身陷地下錢莊泥淖，20日與錢莊代表鄭男相約北市和平東路談判爆發衝突，吳男竟持改造手槍朝鄭男頭部開2槍後，將鄭男棄置在新北市永和福和橋下停車場。台北地院認為，吳男涉犯殺人未遂重罪，且有逃亡、串證之虞，裁定將他羈押禁見。

北院裁定指出，吳男犯罪嫌疑重大， 有事實及理由足認被告有逃亡、湮滅證據，以及勾串共犯或證人之虞， 且全案尚有諸多疑點待釐清， 因此裁定羈押禁見。