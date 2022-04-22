航特部中士行刑式槍殺地下錢莊債主 北院裁定羈押禁見 22:482022/04/22 中時 蔣永佑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 航特部中士行刑式槍殺地下錢莊債主，北院裁定羈押禁見。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍航空特戰指揮部吳姓中士疑似因身陷地下錢莊泥淖，20日與錢莊代表鄭男相約北市和平東路談判爆發衝突，吳男竟持改造手槍朝鄭男頭部開2槍後，將鄭男棄置在新北市永和福和橋下停車場。台北地院認為，吳男涉犯殺人未遂重罪，且有逃亡、串證之虞，裁定將他羈押禁見。 北院裁定指出，吳男犯罪嫌疑重大， 有事實及理由足認被告有逃亡、湮滅證據，以及勾串共犯或證人之虞， 且全案尚有諸多疑點待釐清， 因此裁定羈押禁見。 航特部中士行刑式槍殺地下錢莊債主 殺人未遂遭聲押禁見 悍婦囚禁男友 檢二度聲押終獲准 #羈押禁見 #鄭男 #吳男 #裁定 #地下錢莊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭疑抓耙仔小弟遭電擊虐殺 警攻堅驚見4毒蟲伴屍 16:522022/04/12 社會 議員冉齡軒涉詐領助理費遭起訴 移審法院裁定70萬元交保 18:042022/04/15 社會 錢莊逼債20萬元 航特士官開槍轟頭 04:102022/04/22 社會新聞 特戰中士槍殺地下錢莊債主 下午移送北檢複訊 11:422022/04/22 社會 苗栗地檢署查辦三灣鄉長溫志強涉貪 聲押禁見獲准 18:022022/04/14 社會 特戰中士開槍殺人 債主頭中2槍隔12小時尋獲仍倖存 08:592022/04/22 社會 淋鹽酸水泥封屍塞桶 棄屍捷運空地 恐怖情侶二審判決出爐 09:292022/04/12 社會 破獲詐騙集團向上溯源 三峽警殲滅背後黑幫勢力 12:112022/04/22 社會 苗栗三灣鄉長溫志強涉綠能貪瀆 羈押禁見 04:102022/04/15 社會新聞 八田與一口罩案 法官裁定免罰 痛批政府認知作戰 04:102022/04/13 政治要聞 色阿伯2度闖屋內揉胸摸下體 小六女童淚崩逃雜貨店求救 20:052022/04/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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