南投竹山桶頭國小一名男老師因參加阿妹演唱會染疫，傳染給女學生，事後卻得意開直播稱「錢照領，早點確診就好了」引發眾怒，緊急道歉請辭，其身分也遭起底，是一名名為「高雄彌陀標語哥」的網紅直播主。

這名男老師確診傳染給女學生，隔離期間開直播侃侃而談，稱薪水照算，學校會請代課，縣府會付(代課費)，也不會被扣錢，接著面露笑容：「啊，那為什麼不早點確診」、「縣長還會發慰問金，有這等好事，早知道早點確診」。

「四叉貓」劉宇在臉書PO文指控，這名失格男老師，就是曾開直播罵他一整天的彌陀標語哥，更透露還在張惠妹演唱會發選舉相關傳單，過去是一名韓粉，如今失言把工作都丟了。

事件曝光後，高雄彌陀標語哥刪除影片並道歉，如今更是把整個YT頻道關閉，而南投縣府教育處表示，若經查證屬實，最重可直接解聘，桶頭國小校方則回應，男老師為一年一聘的約聘老師，任期到今年7月底，稍早已收到該師口頭請辭，事後會有正式辭呈。