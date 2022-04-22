本土確診個案屢創新高，居家照護人數也逐日漸增，中央流行疫情指揮中心宣布，18日起輕症或無症狀的居家照護患者，可由中醫師視訊診療評估後，開立公費「清冠一號」治療。對此，《中時新聞網》整理關於清冠一號的5個常見問題，供民眾參考。

一、輕冠一號是什麼？

衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰指出，清冠一號是由荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、厚朴、甘草等10種中藥材所組成的中藥複方，也是中醫師常使用的處方用藥，經研究證實可協助降低輕症個案轉為重症風險。

中華民國中醫師公會全國聯合會說明，清冠一號屬於處方藥，不是預防性保健品，須經過中醫師診斷病情後，才可調劑給藥，民眾不可自行購買服用，業者自行販售也違反《藥事法》並涉犯密醫罪等。

二、 清冠一號如何取得？費用多少？

4月18日起輕症或無症狀的居家照護確診者，可由中醫師視訊診療評估後，開立「公費」清冠一號治療。

目前已有1000多家中醫診所可執行視訊診療並開立公費補助清冠一號，確診者可連繫地方政府指定責任院所，請院所安排中醫師診療，或自行利用中醫師全聯會網頁查詢通訊診療院所名單及聯絡方式、撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合，也可至「健康益友App」掛號。

基於居家照護規定，清冠一號會由負責視訊診療的中醫院所送藥到家，也可委託親友前往領藥。至於收治於醫院、加強版集中檢疫所、防疫旅館的確診者若有使用清冠一號的需求，可請主治醫師會診中醫師，經中醫師評估後開立。

三、 清冠一號要吃多久？兒童、孕婦可以服用嗎？

三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉表示，清冠一號公費療程總共10日，不分年齡、孕婦、兒童皆可使用，但兒童會依照年齡和體重減藥。另外，雖然臨床觀察10日內病患恢復狀況都不錯，但病患如有殘餘症狀想繼續服藥，也可自費購買。

四、 沒有確診可以吃清冠一號嗎?

確診個案親密接觸者、有感染疑慮、高風險族群，或擔心染疫想預防保健的未確診者，也可經中醫師評估後，自費購買清冠一號。

衛生福利部國家中醫藥研究所也分享，民眾可以喝「國家中醫藥所防疫茶」保健，提升免疫力，但B、C型肝炎患者或有紅斑性狼瘡等自體免疫疾病患者不適合使用。

「國家中醫藥所防疫茶」配方包括黃耆3錢、桂枝2錢、桑葉3錢、薄荷3錢、魚腥草3錢、生薑3錢、紅棗5枚（捏破）、甘草2錢，將前述藥材放入鍋中，加入2000至3000毫升水以大火煮沸，再改小火熬煮15分鐘後即可熄火，濾出藥汁，當茶飲用。

五、 國外是否可以購買清冠一號？

根據中華民國僑務委員會指出，衛福部表示，多數國家將中藥視為膳食補充品，所以在國外銷售無需藥品註冊。

目前領有外銷專用藥品許可證的GMP中藥廠，已取得澳洲及新加坡藥品許可證，並透過授權國外經銷商採膳食補充品方式，將清冠一號銷售到美國、加拿大、英國、法國、比利時、盧森堡、南非及菲律賓等國，另也透過外交管道，協助史瓦帝尼、巴拉圭及秘魯等國家取得該產品，國外民眾可於上述國家購買使用。