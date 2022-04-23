日本前首相安倍晉三昨天在東京出席一場有關憲法的研討會時表示，從烏克蘭遭俄羅斯侵略一事，日本應記取教訓，自己國家自己救。他主張日本修憲，重視防衛力（國防力）。

日本的富士夕刊（晚報）21日舉行一場以「思考日本國憲法」為題的論壇，安倍、政論家櫻井良子、防衛省前統合幕僚長河野克俊、媒體人有本香等受邀上台發表意見。

安倍表示，日本應從烏克蘭戰爭記取教訓，首先就是自己的國家要自己救，需做出努力才行，自己的國家不自己守護、自救的話，沒有其他國家會來救。

有關日本憲法應該修改的問題，安倍認為，期盼烏克蘭的現狀成為民眾察覺日本憲法哪裡有問題的契機。目前執政黨自由民主黨正積極研議修改憲法，尤其是針對戰後體制的核心、憲法第9條進行討論。

安倍指出，日本國憲法的前文有問題，應該修改才行。前文記載著「信賴愛好和平的諸國人民的公正與信義，決心保持我們的安全與生存」，這等於是在說，日本民眾把自己的安全委由世界各國做決定。有關自衛隊，他認為有必要將自衛隊明載於憲法第9條。

安倍認為，日本周邊的安全保障環境已急遽起變化，日本應增加防衛費（國防費），提高為國內生產毛額（GDP）的2%。

他說，日本2022年度的防衛費最初預算（未追加前）約5兆4000億日圓（約新台幣1兆3000億元），2021年度追加了約7700億，總計約6兆1700億日圓。因此，他認為2023年度防衛費最初預算就應確保有6兆日圓。如能做到這一點，才能向世界展現日本有「自己國家自己救」的決心。

有關日本的國防基本方針採取專守防衛的原則，本月14日日本政府發言人、內閣官房長官松野博一表示，專守防衛是基於和平憲法，以防衛為原則，未來也將持續堅持。

此議題在這場論壇上也被討論。河野克俊表示，日本的防衛白皮書上記載，所謂專守防衛是受到對方武力攻擊後才使用防衛力，而為了自衛，防衛力必須是「必要最小限度」。

日本憲法第9條第1款記載有關「放棄戰爭」、第2款記載有關「不保持戰力」的內容。對此，河野認為，如果敵國漠視非戰條約的精神對日本發動戰爭時，日本國憲法真的會要求在戰術上僅能做「必要最小限度」的因應嗎？

他說，日本發生大規模災難時，自衛隊展開救災活動時，不會說是在展開「必要最小限」的救援活動，而是要說盡全力在做。救災活動都要盡全力了，何況是戰爭的時候，自衛隊不盡全力抵禦外侮，如何保護人民。

這場論壇在安排安倍、河野、櫻井等人上台發表意見前，櫻井先進行一場個人演講。她指出，日本很重視與美國的同盟關係，但並不是只有美日同盟就足夠了，日本一定要思考如何增強國力才行，一定要修憲才行。

對於日本前防衛大臣岩屋毅主張日本不得擁有破壞敵方飛彈發射基地的「敵基地攻擊能力」，櫻井批評岩屋的想法太愚蠢，竟有當過防衛大臣的人反對自己的國家增強防衛力。

她強調，日本被俄羅斯、中國、北韓這3個威權體制的核武國包圍，安全保障環境遠比其他地區嚴峻，日本應從烏克蘭危機記取教訓，思考國防政策。除了修憲之外，也有必要調整不擁有、不生產、不引進核武器的「非核三原則」。（編輯：高照芬）1110422