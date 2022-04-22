何如芸曾為家庭放棄演藝事業，再復出對自己充滿懷疑。（陳俊吉攝，服裝提供：Jetezo）

何如芸現在最大的夢想就是和兒子一起生活。（陳俊吉攝，服裝提供：Jetezo）

何如芸笑說現在和兒子相處像在談遠距戀愛。（陳俊吉攝，服裝提供：Jetezo）

何如芸在《婚姻結業式》裡飾演貴婦趙丹丹，被丈夫以物質豢養，但夫妻缺乏溝通與關愛，在名存實亡的婚姻關了30年。走過一段辛苦婚姻的何如芸，非常能夠體會趙丹丹的寂寞與徬徨，「其實在婚姻裡面，你對另外一半的了解有多少呢？趙丹丹的老公連她想開蛋糕店都不知道。她壓抑了30年，人生過了快一半，才勇敢去追夢；但被老公豢養那麼多年，她再走出去，還有能力工作嗎？」

現實生活中，何如芸在2003年嫁給美崙飯店董事長王敏錡，為家庭離開最喜愛的演藝工作，相隔16年後，於2018年再度復出拍戲。對比趙丹丹為夢想出走婚姻的愉快心情，她說當時復出沒有再度築夢的興奮，更多的是為了孩子在糾結，且嚴重自我懷疑，「我再出來是想看看自己還有沒有工作能力，那時候很惶恐，畢竟已經荒廢快20年，物換星移，後輩一直起來，連電視台的機器都換到最新，所以我花了一點時間才適應現在的節奏。」

何如芸與王敏錡2020年開始打離婚官司，官司仍在進行中。戲裡趙丹丹為了築夢，提出在維持法定伴侶關係下，與丈夫各自生活。如果再有一次機會，會選擇卒婚而不離婚嗎？何如芸不假思索地說「我覺得狀況不一樣，因為丹丹提出卒婚時兩個人都沒有外遇，完全只是因為沒有辦法相處，想過自己的生活。」她自己17年的風風雨雨，最後心累決定放下，「我就直接離婚了，幹嘛卒婚。」

走過這段婚姻，何如芸無奈說，「我對愛情已經沒有憧憬，現階段要再有一段關係真的不容易，因為會考慮更多，對對方的要求也會跟年輕時不一樣。」而趙丹丹的人生下半場還有開蛋糕店的夢想，何如芸反而甘於現在安穩平凡的日子，「對一個女人的期待，結婚生子都走過了，現在我沒有太大的夢想。可能將來孩子念完書回來，我們還有機會住在一起就很滿足。」

談到兒子何如芸一臉幸福，與兒子的相處像在談「遠距離戀愛」，最珍惜一起「視訊睡覺」的時光。但兒子長大後也懂得體貼她拍戲辛勞，不敢打擾她休息，何如芸反而會主動跟兒子撒嬌，「我今天有空，那你今天睡覺時可以找我嗎？」笑說兒子曾天真地問她：「媽媽，妳為什麼不要去演漫威電影呢？」她妙回：「如果可以，媽媽也想演神力女超人啊！」