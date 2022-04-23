美國總統拜登。（美聯社）

對於俄烏戰爭持續進行將近2個月，未見和談曙光，前民進黨立委郭正亮用國際關係中的地緣政治來分析美俄烏之間的關係，甚至台灣的處境！郭強調，「地理就是命運，歷史只能在地理的框架做調整，選擇比較好的結果」！

郭正亮22日在中天電視《正常發揮》政論節目中分析，美國民主黨和共和黨不太一樣，美國二戰後因為意識形態介入戰爭幾乎都是民主黨，例如杜魯門打韓戰、甘迺迪和詹森打越戰。因為民主黨意識形態比較強烈，共和黨則會用地緣政治看議題、思考國際關係。雖然共和黨的老布希和小布希打伊拉克、阿富汗，但主要原因是因為發生911事件，目的是抓賓拉登報仇，不是因為意識形態，最後發展成反恐戰爭，這比較特殊。

郭正亮提到，川普處理國際議題，是在地緣政治找到對美國有利的條件；但拜登不是如此處理，而是用「價值外交」，拉民主陣營「站隊」，回到冷戰時期的意識形態。拜登自認為了解美國外交，用的人也是執行意識形態，把烏克蘭等同民主國家，對抗俄羅斯獨裁國家。

郭正亮認為，這兩個國家差不多，烏克蘭照樣打擊反對黨，選舉還是貪汙；雖然澤倫斯以「反貪腐」獲得7成選票，但之前的6位總統都貪汙，把烏克蘭治理到全歐洲倒數第一名。

烏克蘭總統澤倫斯基。（烏克蘭總統新聞辦公室提供美聯社照片）

郭正亮解讀，如果用地緣政治思考，絕對不會把烏克蘭陷入戰爭境地，一定是左右逢源。結果烏克蘭一下親俄、一下親歐，還發動政變，推翻親俄派，一路走到現在，意識形態掛帥。

郭正亮認為，以地緣政治來講，俄羅斯認為北約東擴造成威脅，但烏克蘭從來不面對這問題，認為自己是主權國家，有獨立選擇權，追求民主價值，加入北約與俄羅斯無關。郭正亮強調，國際政治不是民意決定，不是說一套然後可以在幻想中實現。否則，民進黨的價值是獨立，為何不可？但要處理兩岸地緣政治問題，卻又不去面對。

俄羅斯總統普丁。（克里姆林宮提供美聯社照片）

郭正亮強調，全世界都不是這樣看，否則美國早就支持獨立！如果國際關係是民主自決可以決定，就不會這門學問，各國民主自決就結束了，哪有國際關係？ 所以國際關係最根深蒂固的問題就是地緣政治，有一句名言「地理就是命運，歷史只能在地理的框架做調整，選擇比較好的結果」！

郭正亮說，美國不出兵是軍方不想陷進去，這是考量地緣政治；但卻用意識形態領導國家，調子拉太高，越來越上綱，到最後就是自相矛盾！