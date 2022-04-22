熊熊(卓毓彤)甜美外型下擁有G級傲人上圍，加上個性自然豪爽，受到不少粉絲喜愛，今(22日)她在社群曬出一張爆乳美照，不僅好身材吸引網友目光，她也被抓包臉蛋變得跟以前不太一樣。

熊熊今在社群發布好消息，宣傳下週一的直播活動，她也隨文附上一張美照，只見她穿上運動內衣，胸前開深V設計，讓渾圓雪乳和I字深溝藏不住，對鏡頭甜笑露出招牌梨渦，讓網友看了全暴動。

「身材也太好了」、「太養眼了」、「甜美笑容」，而有眼尖網友發現，她好像比之前更瘦了，「變瘦？怎麼變那麼美」、「熊熊越来越美了」、「這位是熊熊嗎？我有嚇到」，友人也驚呼「你為什麼又變美了」，熊熊也回復「可能瘦了」。

外型甜美的熊熊，擁有G罩杯不科學身材，加上個性自然不做作，吸引不少粉絲喜愛，不過她卻因聲音較為低沉沙啞，時常被攻擊是「菸酒嗓」，讓她忍無可忍，直言「說真的啦！我聲音難聽好聽與否，是有危害到誰嗎？」

她也解釋自己聲帶長了息肉，目前已經在接受治療，並表示她沒有很喜歡喝酒，對菸味也敏感，否認嗓音是因為煙酒造成，心累表示「真的可不可以放過我？我這輩子就無法甜美聲音，那怎麼樣呢？」嗆酸民有時間管別人，不如管好自己。