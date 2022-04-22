美CDC揭50歲以下「最佳施打時機」

目前多國政府力拼疫苗覆蓋率，對於是否該開放人民接種第4劑疫苗仍存在不少質疑，美國FDA上月正式批准50歲以上以及12歲以上低免疫力者，共兩類族群施打第4劑疫苗。根據美國CDC說法，此舉是為了提升長者與免疫力低弱者的保護力，避免重症案例激增，建議多數人可以等到未來病例再次攀升，屆時新的疫苗出現後再施打即可。

根據NBC新聞報導，美國食品藥品監督管理局(FDA)上個月核准通過，宣布50歲以上及12歲以上低免疫力者，進行第4劑疫苗施打，目的並非讓染疫機率降至零，而是避免引發中、重症機率。此外，對於上述提到的兩類族群以外的人，亦即50歲以下的多數民眾，美國CDC建議，可以待新疫苗研發出來以後再進行接種，目前可以先緩緩。

President Biden says yesterday, the FDA and CDC "authorized the fourth shot for those 50 years and older. We know boosters are critical to providing an additional level of protection. That's why I plan to get my second booster today, right here after I'm done speaking." pic.twitter.com/WZIj8QzIso — CSPAN (@cspan) March 30, 2022

美國CDC顧問小組於週三會議討論，考量50歲以上的人普遍有潛在的健康問題，應該盡快接受第4劑加強針，包括從事高風險職業的族群。專家指出，加強劑(第4針)對於50至60歲健康人士並不會造成傷害，「年紀越大，獲得加強劑的益處越大。」

疫苗製造商莫德納(Moderna)的首席醫療指揮官伯頓(Paul Burton)表示:「Omicron變體及亞型株BA.2、BA.3、BA.4將是今年秋天主要傳染病毒」更強調，目前公司正積極對自家疫苗重新調整，研發出新一代專門對抗Omicron家族的疫苗。」

對於疫苗施打越多越好的訊息眾說紛紜，相反的，也有新的證據表明，打越多劑疫苗會讓人體免疫系統麻痺，傳染病學專家沙夫納(William Schaffner)表示，「每次追加劑量，你得到的好處會越少。」