目前多國政府力拼疫苗覆蓋率，對於是否該開放人民接種第4劑疫苗仍存在不少質疑，美國FDA上月正式批准50歲以上以及12歲以上低免疫力者，共兩類族群施打第4劑疫苗。根據美國CDC說法，此舉是為了提升長者與免疫力低弱者的保護力，避免重症案例激增，建議多數人可以等到未來病例再次攀升，屆時新的疫苗出現後再施打即可。
根據NBC新聞報導，美國食品藥品監督管理局(FDA)上個月核准通過，宣布50歲以上及12歲以上低免疫力者，進行第4劑疫苗施打，目的並非讓染疫機率降至零，而是避免引發中、重症機率。此外，對於上述提到的兩類族群以外的人，亦即50歲以下的多數民眾，美國CDC建議，可以待新疫苗研發出來以後再進行接種，目前可以先緩緩。
美國CDC顧問小組於週三會議討論，考量50歲以上的人普遍有潛在的健康問題，應該盡快接受第4劑加強針，包括從事高風險職業的族群。專家指出，加強劑(第4針)對於50至60歲健康人士並不會造成傷害，「年紀越大，獲得加強劑的益處越大。」
疫苗製造商莫德納(Moderna)的首席醫療指揮官伯頓(Paul Burton)表示:「Omicron變體及亞型株BA.2、BA.3、BA.4將是今年秋天主要傳染病毒」更強調，目前公司正積極對自家疫苗重新調整，研發出新一代專門對抗Omicron家族的疫苗。」
對於疫苗施打越多越好的訊息眾說紛紜，相反的，也有新的證據表明，打越多劑疫苗會讓人體免疫系統麻痺，傳染病學專家沙夫納(William Schaffner)表示，「每次追加劑量，你得到的好處會越少。」
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