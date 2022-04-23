隨著烏俄戰爭愈演愈烈，俄羅斯開始轟炸烏克蘭境內的300多個軍事目標；美國最近一波軍援「鳳凰幽靈無人機」，是一款相當適合在頓巴斯之戰的一次性自殺無人機。政治評論員李正皓表示，美國軍援武器是先上車後補票，俄烏「終戰劇本」早已寫好；而最後的大殺器「鳳凰幽靈無人機」，在開戰前就已研發完成，放在倉庫裡，就等著在戰爭「最終章」時出來。

李正皓22日在政論節目《新聞面對面》中表示，烏東大戰要開始時，短短一天，俄羅斯就損失蘇愷30一架、蘇愷35一架、蘇愷25一架、米8兩架、卡52一架、鷹10無人機9架等，損失這麼多。美國早就在為這準備，給了烏克蘭大量的防空武器，包含刺針，加上英國給的星光飛彈、挪威給的西北風防空飛彈，現在應該都已經發揮它應該想定的作用。

李正皓接著指出，美國說要給烏克蘭鳳凰幽靈無人機，美國都是「先上車後補票」，通常都是給了、訓練完了，才說要給，這是老美的特性。

李正皓表示，美國國防部發言人柯比說，鳳凰幽靈無人機是為烏東戰場所開發。在戰爭開始前就在開發中，是空軍的庫存，這太厲害了吧，這已經寫到烏東戰爭50幾天的「最終章」；可是這個「最終章」的腳本，老美在開戰前就已經寫好，更重要的是，它已經付諸實現。

李正皓指出，老美做事不一樣，它真的把所有的事沙盤推演、戰棋都推演好了。到今天才發現，原來是一個寫好的劇本，而且老美都準備好了，連在「最終章」的最後大殺器，在開戰前就已經研發完成，放在倉庫裡，就等著在「最終章」時出來。