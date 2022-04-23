疑為「莫斯科號」（Moskva）著火沉沒前的最後畫面。

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）13日沉入海底讓俄羅斯人相當氣憤，即便官方稱是艦上起火導致彈藥庫爆炸，仍無法說服部分俄國人，知名節目主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）就公開要政府解釋為何會失去這艘黑海艦隊的「驕傲」。值得注意的是，他似乎並不完全買單政府的說法，在節目上反問怎麼沒有反飛彈系統攔截烏軍的飛彈攻勢。

《紐約時報》（New York Times）報導，就連忠實支持克里姆林宮的俄羅斯黃金時段節目「與索洛福尤夫晚間有約」（Evenings with Vladimir Solovyov）知名主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov），都對突然失去「莫斯科號」有滿腹問號。

16日他在自己的直播節目上坦言對「莫斯科號」沉沒感到憤怒，之後在節目中提出一系列疑問，質疑軍方怎麼會失去「莫斯科號」，有趣的是他的問題暗示了他並不完全買單莫斯科方面的說法。

'I am furious about what happened to the Black Sea Fleet’s flagship, Moskva,' said Vladimir Solovyov.



WATCH what he had to say HERE: pic.twitter.com/sJWmg91fjM — Daily Mail Online (@MailOnline) April 18, 2022

關於「莫斯科號」爆炸沉船，俄羅斯稱艦上起火導致彈藥庫爆炸，不過烏克蘭強調是烏軍發射的2枚「海王星」飛彈擊中「莫斯科號」，導致這艘旗艦爆炸沉沒。

針對莫斯科的版本，索洛福尤夫大聲質問，如果艦上著火，怎麼會沒有相關系統來撲滅火勢；針對烏克蘭的版本，他問怎麼沒有反飛彈系統來攔截烏軍飛彈。他在節目上問，「跟我解釋一下你們怎麼失去它的」，那天並沒有特別來賓。

《紐時》指出這個橋段相當不尋常，因為他提及了烏克蘭擊沉「莫斯科號」的說法。

除此之外報導也指出，如今愈來愈多俄羅斯專家及電視名嘴開始用「戰爭」形容在烏克蘭的戰鬥，不過他們並不是用來形容俄軍本身的侵略行動，主要用來指涉包括美國在內的整個北大西洋公約組織（NATO）正聯手與俄羅斯作對，他們也沒有提到是俄羅斯開始這場衝突。

克里姆林宮於3月初頒布新法收緊言論，將散播這場「特殊軍事行動」的任何不實資訊行為視為犯罪，其中也包含稱之為「戰爭」，違反者最高恐面臨15年徒刑。

整體而言俄羅斯官媒仍持續稱在烏克蘭的戰事為軍事行動，不過脫口秀名嘴嘉賓們卻經常喊出「戰爭」，在評論「莫斯科號」沉沒時，這些名嘴的反應更加憤怒，顯示他們並不買單俄羅斯政府的說法，認定烏克蘭應為此負責。

例如電影導演、前議員博爾特科（Vladimir Bortko）上周就跳過官方解釋，直接在節目上稱對「莫斯科號」的攻擊應該被視為對俄羅斯本身的攻擊，「攻打我們的領土是宣戰理由，是真正開戰的絕對理由」，他更建議轟炸基輔等進行報復。