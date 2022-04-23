美國布魯金斯學會在最新Podcast中，特別邀請全球最大的晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀，大談他上海到美國的生平、創立台積電的契機，及美國半導體製造業的瓶頸。

美國總統拜登指出：「儘管美國是晶片設計和研究的領導者，但我們自行生產的晶片不到10%。」拜登政府日前通過的晶片法案（Chips Act）將補助晶片製造商逾500億美元，為的就是強化美國半導體製造產業。

但，張忠謀認為，增加美國的半導體製造是徒勞、浪費且昂貴的；而倘若台海發生戰爭，那麼，美國需要擔心的也不會只是「晶片製造」了。

半導體教父的出身

香港戰爭難民、美國求學工作

張忠謀於1931年出生於寧波，童年時期在香港、重慶、上海等地度過。在1949年共產黨接手前逃離上海，在香港申請美國大學，當時，他自稱「有點像香港的難民」。在哈佛待了一年後，張忠謀轉到麻省理工學院（MIT）學習機械工程。

畢業後沒多久，張忠謀順利進入德州儀器（Texas Instruments），為他在半導體行業奠定深厚基礎。然而，這一路上並非一帆風順。在德儀「被迫退休」的經驗及僅任期一年通用儀器總裁，雖被他稱為「人生下山」期，卻也為他回台創立台積電鋪路。

布魯金斯學會主持人問（以下簡稱問）：MIT畢業後，你在德州儀器工作多年的經驗，對後來職涯發展和成立台積電有多大的影響？

張忠謀答（以下簡稱答）：如果沒有德儀的歲月，我就不會創立台積電。我確實在德儀升到了一個非常高的職位，多年來，我是德儀收入第三高的人，負責全球半導體業務。後來，公司錯失進入消費品業務的機會，半導體業務也在競爭中失利，使我在德儀的職業生涯處於危險之中。

後來，我被調到其他部門，這對在半導體行業待了20年的我來說，等同於「被放牧（put out to pasture）」（編按：表示被迫提前退休）。5年後，我決定離職，而當時我只有52歲。

離開德儀後，我得到許多工作機會。1983年，我成為通用儀器（General Instrument）的總裁，實現了年輕時前往美國的夢想：住在紐約的一套好公寓裡，走幾個街區就能到辦公室。當時我住在川普大廈，事實上，我曾在電梯裡遇過川普幾次。

通用儀器是一家與德州儀器截然不同的公司。在德州儀器，我學會了如何從頭建立一家公司。但通用儀器作法不同，他們買下小企業、改善後，再賣掉它們。大約一年後，我發現這不是我想做的，於是我在1985年離開。

台積電的關鍵優勢是「人」

在美製造成本高出台灣50%

從川普大廈到台灣，讓張忠謀回台的關鍵人物是台灣科技教父李國鼎。在張忠謀離開通用儀器後，李國鼎招募他回台接任工研院院長，將IC積體電路的案子由工研院專案變成一個活生生的事業，台積電就此誕生。

問：台積電如何成為全球最先進的半導體代工廠？

答：台積電發展初期，技術節點（technology node）落後（編按：常見的3奈米、5奈米就是半導體工藝的技術節點），但良率卻非常高。因此透過成為晶圓代工廠，我們避開弱點，強化了優勢，因為代工廠不需要設計、只需製造。

台灣在半導體製造具有的競爭優勢幾乎完全與人有關。50、60、70年代初的美國也有這些製造人才，但自70年代開始，製造業人才遷移到更高薪的行業，而我不認為這是一件壞事。

問：隨著頂尖人才轉移到其他行業，美國提高國內晶片產量的瓶頸是什麼？

答：台積電在奧勒岡州擁有一家製造工廠已有25年了。初期營運時，我們天真的以為成本能和台灣媲美，然而，這兩地的差距卻一直很大：同樣的產品，在奧勒岡生產就是比在台灣高出約50%。經過幾年的努力，我們不得不接受這樣的差距。

無論如何，我認為美國努力增加本土半導體製造，是一項非常昂貴的做法。美國將面對大幅的成本增加，而且在全球市場中不具競爭力，尤其是和台積電這樣的公司競爭。

最後，張忠謀坦言，若台海發生戰爭，美國擔心的將不僅僅是晶片，更進一步指出，在沒有戰爭的狀況下，「增加美國的半導體製造是徒勞、浪費且昂貴的。」針對美中台的複雜的狀況，張忠謀希望大家能保持友誼，他點出「能成為所有人的晶圓供應商，是台積電成功的原因。」