全球首富馬斯克（Elon Musk）又來亂？這次他想用大把鈔票，拿下全球主流社群媒體的話語權，這讓彭博資深專欄作家歐布萊恩（Timothy L. O'Brien）撰文疾呼：推特真的不需要馬斯克！

4月4日，馬斯克從推特（Twitter）愛用者，搖身一變為最大股東，對於他背後動機的各種臆測馬上鋪天蓋地襲來。才短短不過10天，他的下一步來得又急又快——宣布砸下430億美元（約新台幣1.3兆元），鉅額買下推特。目標既明確，也印證了先前購併的傳聞。

不過，比牛仔還忙的馬斯克身兼多職，除了電動車特斯拉（Tesla）、太空公司SpaceX，還管理了隧道建設、大腦晶片等業務。社群媒體，是他下個野心。

歐布萊恩形容，馬斯克想把他所謂「事實上的公共言論廣場」收入手中，由自己本人掌控。《紐約時報》揭露，推特內部對此人心惶惶，甚至指責現任執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）未能超前部署，更強硬阻止馬斯克暗中收購。

以言論自由之名，行散佈假消息之實？

「我投資推特，因為我相信它有潛力成為全球言論自由的平台，」馬斯克寫給推特董事會的信中提到，「而我將會釋放這個潛能。」

馬斯克可謂是超級網紅，在推特上擁有超過8000萬名粉絲，近10年發布超過1.5萬條推文。但他真能以言論自由之名，行民主之實？他偏頗的立場前科累累，實在讓人無法信服。雖然他自稱是「自由言論絕對主義者」，但歐布萊恩批評他，更像是「無知的訊息傳播者」。

例如，他在推特上侮辱批評者、大酸賣空特斯拉股票的投資客，早已不是新聞。他也曾對公眾言論造成巨大影響，例如2020年COVID-19剛爆發之初，他在推特宣稱疫情很蠢，說這只是一般感冒的另一種形式，甚至提倡用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）予以治療。

若他入主推特，目標恐怕是減少、甚至取消對內容的審查。紐約大學法律系兼任教授暨商業與人權專家巴雷特（Paul Barrett）對《YAHOO財經》示警：「如果取消任何規範，推特會變成徹底的假消息汙水池。」

沒了審查，完全開放恐怕毀了推特

歐布萊恩指出，氣候變遷、政治分化、威權主義崛起等當代危機之所以被模糊漠視，很大原因是因為社群媒體過度重視「開放性」，而非「事實」。他甚至認為，推特的現行審查太寬鬆，可以更嚴格。

「推特之所以能運作，是因為它有限制、服務條款和規則。但『言論自由』委員會，代表平台會馬上被垃圾郵件、詐騙、種族主義、納粹、酸民和仇恨言論所侵擾，」陰謀論和匿名者Q專家羅斯柴爾德（Mike Rothschild）解釋，「推特將失去使用的價值。」

巴雷特則補充，平台執行內容審查的動機，還跟利益相關。只要有用戶使用，就能吸引企業來此投放廣告。「他們可不希望自己的尿布、速食廣告，出現在納粹主義貼文旁邊；審查制度是為了做生意，」他形容，推特很有可能淪為形象極差的糟糕廣告平台。

維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，減少內容審查恐點燃西方政壇的政治風暴。

購併消息一出，保守派評論員暨媒體研究中心（Media Research Center）創始人兼總裁的博澤爾（L. Brent Bozell）歡呼：「保守派終於自由了！」許多網友也紛紛發文，寫道：「解封川普」、「最愛的總統回來了」。

歐布萊恩呼籲，馬斯克不該買下推特！因為他的目標不是自由表達，而是控制。當自由更優先於真相，推特的訊息查核問題只會越來越糟。