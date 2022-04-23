柯麗卿。（資料照／長榮提供）

「總是張家的產業（指長榮集團），是我父親花幾十年打拚下來，要由張家人來主持，現在有太多有心人士操作對立，我如果知道（是誰），就槍斃了他。」

久違了！6年前被哥哥們聯手趕出家門的張榮發四子——張國煒回來了，這位媒體寵兒，每回現身總是吸引所有目光。4月14日，他因為當選立榮航空董事長，再度出現在鎂光燈前，一開口，仍是直率不修飾的發言，立刻成為當天各家媒體即時新聞的頭條。

長榮集團兄弟的爭產劇，像極了八點檔戲碼，這一回合，是老二、老三、老四聯合，要奪下老大張國華主導的公司；上一回合在6年前，集團創辦人張榮發過世不久，老大、老二、老三聯合，要把老四張國煒趕出家門，至今老三張國政向老四提起民事的遺囑無效之訴，還躺在法院的二審程序中，尚未定案，但這廂卻可以暫時擱置彼此的訴訟，聯手要奪下老大的版圖。

股權之爭 每一場都輸不得，交叉持股錯綜複雜 重頭戲明年登場

長榮集團的股權之爭開打，今年6月10日首登場的是「長榮鋼鐵」，明年接續要登場的是重頭戲、也是集團市值最大的長榮航空及長榮海運。

仔細盤點雙方股權，除了兄弟手上各自持有的部位難以改變之外，最重要的當然就是集團兩大控股公司，其中長榮國際的主導權之前已被弟弟們聯手拿下，而另一家巴拿馬長榮國際，始終蒙著一層神祕面紗，外界僅能窺得一二。

不像國內許多公司在海外成立境外「紙上公司」多為避稅之用，實際上並無具體業務，長榮集團旗下的巴拿馬長榮國際，可是一家貨真價實、擁有雄厚資產的公司，因為巴拿馬是全球海運必經的重要據點港口，因此早年張榮發將公司設籍在此。

不只如此，該公司還有一個特殊的公司章程，就是設有「永久總裁」（Permanent President）一職，該職務之前一直由張榮發擔任，張榮發過世後二個月，公司於2016年3月開會決議，在老二張國明、老三張國政同意下，決定由張國華成為繼任的「永久總裁」，總經理為柯麗卿，維持至今。

「我是伙計」 奶奶級帳房首發言

巴拿馬長榮國際除了設有「永久總裁」張國華，總經理柯麗卿當然也是集團要角；長榮集團成立54年來，上下裡外的一本帳，據稱全部由柯麗卿經手。

在每回兄弟爭擾的紛爭中，總有柯麗卿的角色，但多年下來，她從未對外界發過一次聲。這一回，張國煒久未現身，一開口，他口中說的「現在有太多有心人士操作對立，我如果知道（是誰），就槍斃了他。」外界觀感，他說的「有心人士」就是指柯麗卿。

柯麗卿今年76歲，這位已經是「奶奶」級的老臣，偶爾在鏡頭下露臉，不超過160公分的矮小身軀，身形挺直，總喜歡穿一身大紅花外套，很難不惹人注意。

在《今周刊》的守候下，她首度對媒體開了金口。問她兄弟紛爭，她只說：「有老闆在，沒有伙計說話的份。」即使在集團中位高權重，她仍以伙計自稱，應對拿捏得體。

忠心老臣擋人財路招忌，協助張國華穩定長榮海運

我們訪問一位集團極高層人士，他這樣解釋與說明柯麗卿的定位：「創辦人張榮發還沒設立長榮海運前，曾經與人合資新台海運和中央海運，柯麗卿那時候已經是副總，也是股東之一，當時就在裡面了；長榮海運一成立，她就跟著張榮發到現在，目前整個集團無論離職、在職，沒人資歷能夠跟她比。」

挾著帳房的重責大權，柯麗卿顯然成了兄弟之爭下的祭旗，她被老三張國政連襟教唆的黑道分子潑過辣椒水、被兄弟們含沙影射罵過無數回，不過這位「奶奶」眼神炯炯發亮，58年跟在張榮發身邊的航運生涯，或許見過許多風浪，對眼前這些指涉似乎雲淡風輕，無所畏懼。

回到國內的兄弟之爭，如果巴拿馬長榮國際的主導權，在「永久總裁」張國華、總經理柯麗卿的把關下穩住，等於也掌控長榮海運七％多的股權，對明年的改選，自有收穩定軍心之效。

一場家族鬧劇，外行看熱鬧，看盡豪門兄弟爭產醜事，也是多少人八卦閒語的題材，但另一方面，何嘗不是給台灣所有家族企業接班規畫上了最好的一課？