兩年的疫情，讓不少KY家具公司下市，為何台資公司峰源能挺過風暴，甚至創造營收新高？

來自北歐，全球最大家具零售商宜家家居（IKEA）是台灣人最熟悉的平價家具品牌，但很少人知道，亞洲IKEA門市裡的沙發，超過5成都來自「新家具台霸」峰源集團。

4月25日以公開申購價每股40元掛牌上市的峰源，去年合併營收41.76億元，且在中美貿易戰、疫情接連爆發，衝擊中國家具外銷業的2019年到2021年，也逆勢交出連續3年每股盈餘（EPS）都超過4元的成績。

國際局勢變化多端時，為何峰源仍牢牢抓住IKEA、日本宜得利（NITORI）、美國好市多（Costco）等知名品牌？「品牌挑供應商，我們也挑通路，所以合作的客戶都是頂尖的！」峰源集團創辦人蔡文達接受《今周刊》專訪時，一語道破他20多年來的經營哲學。

沙發王光環，兩次創業挫折換來的

如今沙發王的成功，其實是靠兩次創業挫折換來。時間回到1980年代，鰻魚養殖失敗的蔡文達，在友人的邀請下，改合夥投資木製椅工廠，從基層員工做起，學習製造技術和產線管理。後來考量台灣人工昂貴，他們遠赴印尼投資，卻因文化衝擊，又遇上新台幣升值導致成本提高，最後鎩羽而歸。

這次經驗讓他轉戰當時未完全開放，人力、土地取得成本相對低廉的中國，在杭州蕭山設廠，生產辦公椅和相關零件。

他思考的是，當時世界工廠中國才剛開始發展，多數在地業者都不清楚跨國企業的採購規範，若能倚靠自己過去在台灣、印尼的經驗，在製程、價格、品質、交期等條件一次做到位，就有機會爭取到國際品牌訂單。

蔡文達的想法，讓他嘗到先行者先贏的滋味。1997年，IKEA打算進軍中國，卻找不到合適的在地供應商，在台灣和IKEA曾透過貿易商有過間接合作經驗的峰源，因此有了切入的機會。

一開始，峰源從拿手的辦公椅配件做起，因交期準時、品質穩定，後來也拿下IKEA沙發生意。2003年，蔡文達選在嘉興設置沙發製造廠，在此生產出第一張IKEA由中國運送到歐洲的沙發，而光是該品項，就在全球銷售百萬張。

蔡文達取得國際大廠訂單的過程看似一帆風順，但，他坦言，這門生意並不如外界想像中好做。「IKEA雖然標榜平價，但很多企業社會責任原則不願意犧牲。」蔡文達解釋，IKEA有一套自訂的「IWAY」採購和服務準則，當時中國幾乎沒幾家製造商有能力滿足。

例如工時方面，IKEA要求供應商得配合當地法規，員工不得加班。「我的員工每周只能工作60小時，別人的員工卻可以加班到90小時，我們還得付差不多的薪資。」他回憶。