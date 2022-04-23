近期本土疫情增溫，隨著各國防疫作為不斷調整，台灣從初期的缺乏疫苗、以「清零」為目標，採取積極控管策略，再到逐漸走向「與病毒共存」、朝向減災的目標……；受此影響，國內已有多家保險公司接連下架防疫保單，甚至恐掀一波停售潮，不少民眾已開始擔心未來可能買不到防疫保單。對此，金管會保險局強調，民眾其實不需太過擔心，未來即便仍有防疫保單停售的情形，保險公司將持續改版再上架新的防疫保險商品，「民眾依舊可以買得到防疫保單！」

保險業者：不會將防疫保單全面下架……

針對金管會的說法，舉例來說，先前和泰產險曾經推出一張隔離補償新台幣40,000元、確診補償50,000元的防疫保單，投保熱度一直居高不下，不過這張防疫保單已於日前悄悄下架。

不過，據和泰產險表示，考量民眾對於防疫保單仍有一定的需求，不會將防疫保單全面下架，不過可能會適度調整商品組合和內容，另外針對已下架的防疫保單，也會擇期再上架或是改版後重新上架，「這些都有待內部再行評估！」

根據金管會統計資料顯示，截至今（111）年4月上旬，市售防疫保單總共有81張，目前保險公司考量保險商品已達風險管控量，將會進一步評估是否繼續販售或是進行保單改版再上架。金管會保險局就此再次強調，即便未來市面上有防疫保單停售，民眾也不需擔心，保險公司將持續改版再上架新商品、仍然可以買得到防疫保單！