星座運勢網站「星座巫師」分析，天蠍座、處女座、雙魚座的嫉妒心最強，無法忍受有人比自己優秀，只要對方的表現超越自己，就會產生濃濃的敵意，想要與對方爭輸贏。

▍1.天蠍座

天蠍座個性比較極端，防備心重，佔有慾、報復心都很強，同時也很容易產生濃烈的嫉妒感，他們頭腦聰明，很有自信，顯得比較高傲，無法忍受有人壓在自己頭上，只要遇到比自己還優秀的人，很容易就開始嫉妒對方，就算對方真的具有實力，還是難以讓天蠍座信服，他們一向覺得自己是站在金字塔頂端的人，對大家的態度總是有些居高臨下，所以對強者只會有敵意，沒有崇拜之情。

▍2.處女座

處女座自我要求高，他們心思細膩，注重細節，觀察力很強，要求自己制定完美的計畫，有效率地完成手邊的任務，只要有人表現更優異，執行速度更快，他們就會感到嫉妒，內心非常不爽，雖然在當事人面前不會直接表現出來，不過很有可能會遷怒到手邊的物品或家人身上。處女座很有自信，總用高標準審視自己，希望給大家完美的印象，所以如果有人表現得更好，就會讓他們的嫉妒心大爆發。

▍3.雙魚座

雙魚座平常看起來溫柔又可愛，相處起來很友善，不過其實他們內心深處很好勝，只是不太會表現出來，如果有人表現得更優秀，他們表面上好像不在意，其實會在私底下偷偷與對方較勁，想辦法提升實力，積極爭取表現機會，想要讓人刮目相看。雙魚座看起來與世無爭，其實很容易產生嫉妒心，尤其在職場上，眼裡更是容不下一粒沙。