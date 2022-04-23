隨著台中海線十大建設的興建，使其擁有的國際流通優勢，成為最佳移居城市的重要關鍵，也因剛性需求使然，房市推案表現持續亮眼。由住寅建設投資興建的「住寅大晶囍」，位於光田特區，以七期豪宅規模打造2-3房，未來擁有特五號、捷運藍線及新光田特區等利多，吸引眾建商卡位，也促使許多置產客、首購族爭相入主！

台中海線因光電及半導體產業的發展，使台中科學園區成為核心重鎮，就業機會及金流造就科技人潮湧入，再加上串聯台中市區、台中港東西向的台中生活圈特三號道路全線貫通，以及國道3號龍井交流道、中科西南向聯外道路的開通，使向上路周邊房市發展每每交出好成績。

三大科技園區。(圖/住寅建設提供)

新案「住寅大晶囍」基地位於正德路，位處光田特區，光田醫院向上院區現正興建中，預計明年完工，未來光田醫院會全部遷移至新光田特區，屆時將有更多人流湧進，而人潮即是錢潮，區域發展蓄勢待發。除此之外，基地鄰近中部科學園區、精密機械科技創新園區、彰濱工業區及關連工業區，根據現場專案謝富任表示，目前已購客多為中科科技人士、光田醫護先來卡位置產，再再顯示推案魅力及未來利多勢不可擋。

「住寅大晶囍」基地位於正德路，位處光田特區。(圖/住寅建設提供)

附近學區林立，包含東海大學、靜宜大學及弘光科大，盡享人文薈萃；更串聯七期、三井outlet、台中港特區，以及沙鹿、靜宜與東海商圈，滿足日常採買所需。交通優勢也不容忽視，基地可快速連接國三龍井交流道，市區則可連結國一、74號快速道路；開車5分鐘即達台灣大道，鄰近藍線捷運正英站。

「住寅大晶囍」附近學區林立，圖為東海大學。(圖/住寅建設提供)

「住寅大晶囍」為正德路唯一住宅大樓，東北方面正德路，緊鄰大片綠意，步行即可到達佔地千坪的明秀公園，居住環境清幽、舒適。特別聘請麗寶御用建築師陳明偉操刀，建築外觀設計新古典風格，一樓挑高7米4且基座全採石材包覆；120坪中庭花園採四季植物植栽綠化，盡享四季風華。地下室有第二門廳規劃，也是海線地區唯一，部分壁面及地坪採用石材、其餘地坪為磁磚。值得一提的是，住寅建設提供住戶18大保證，其中價金返還保障最高，意即在交屋前，建商不得挪用專款專用帳戶中的資金，給予消費者最高保障。

佔地千坪的明秀公園。(圖/住寅建設提供)

主打房型為25坪2+1房、30坪3房，2+1房特別設計天井，故可開窗、採光佳；並規劃兩套衛浴，目前兩房兩衛產品實為罕見，浴室則備有七合一暖風機。一層七戶、四戶為3房，高坪效無浪費走道，擁有兩套衛浴，主臥衛浴有開窗。公設也以新古典風格呈現，有管理室、交誼聽、兒童遊戲區、信箱區、廚藝教室等。

公設以新古典風格呈現，圖為交誼聽。(圖/住寅建設提供)

「住寅大晶囍」擁有絕佳地理位置，毫無車水馬龍的吵雜紛擾，前進市區又能善用便捷交通，可謂能靜能動，優雅移步完美生活。

住寅大晶囍

接待會館：台灣大道五段245號

賓客專線：04-26523999