退休金要存多少才夠用？有網友提到，身邊一位44歲的單身同事，最近拿到父母的800萬跟台南鄉下的一間房後決定辭職，原因是覺得「賺夠了想退休」此舉讓該名網友相當困惑，上網詢問網友們該如何勸退同事，文章一出引起熱烈討論，許多人反而認為，若能有效率投資，其實相當夠用。

該名網友在PTT論壇上發文表示，「同事現年才44歲，單身，沒談過戀愛，最近得到父母的800萬跟在台南鄉下的一間房，居然月底就跟老闆提出離職，原因是說是覺得賺夠了想退休」同事此舉讓原Po有點傻眼，直說：「身為好同事的我該怎麼勸他？專案都還沒完成呢」

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為，若能有效投資，這些錢拿來應付退休生活還算綽綽有餘，「他做到44也存不少了吧，單身躺平夠了」、「八百萬存股每年股利起碼四五十萬，本金都不用花到，有啥好不能退休的？」、「工作20年的存款＋800萬＋一棟房子，你不退休一輩子也就差不多賺這麼多，他賺到了退休合理吧。」

此外，有網友認為，無論同事要不要離職退休，都不關原Po的事，「人家爽就好，管那麼多幹嘛」、「離職還可以再找工作阿，又不是直接沒事做」、「回鄉下做個小生意也爽賺」、「休息個幾年，再出來找個輕鬆工作，爽爽的，你先管好自己吧。」