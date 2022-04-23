美股近期因為債市殖利率飆升而大震盪，但除了能源股和電力股外，Ｓ＆Ｐ核心消費類股指數還逆勢創下歷史新高，該指數的三二檔成分股中，過去一個月以來只有兩檔成分股下跌，這與大宗物資的黃豆、玉米和小麥等商品創新高有關，這類股的股價表現完全不受通膨風險的威脅。

抗通膨首選標的

S&P 500指數成分股中，消費相關股分成：與生活必需品相關的核心消費類股，以及其他消費耐久財與電子商務的非核心消費類股族群。近期消費相關股以核心消費類股為主要的強勢股，沒有因為當前美國通貨膨脹創四十年新高而遭到衝擊。從我們的生活型態來說，不管有沒有通膨壓力，都是需要吃飯和買生活必需品才能過活，這裡所指的核心消費類股就屬這類。通膨的確會影響到消費意願，在通膨壓力太高的環境中，或許會減少娛樂、買服飾、買汽車、買消費電子商品等的非生活必需品的相關支出，卻不能不買食物、飲料、衛生紙、清潔劑和其他家用品等的開銷，讓核心消費相關類股的業績還能在當前的高通膨壓力下維持業績成長，成為華爾街市場抗通膨標的首選。

當然在高通膨壓力下，民眾的消費行為會斤斤計較，就算是購買這類生活必需品也以平價商品為主，現在只要生活過得去就行了。在美國與這類型態相關的商品像Wal-Mart、好市多最近的股價表現相對強勢，尤其是好市多股價過去兩年來維持創新高的強多格局，近期創下六一二．二七美元歷史新高，資本市值已達到二五九一．四億美元。最近公布三月全球連鎖店營收年增率達十七．二％，超過市場預期的十一．二％；美國地區連鎖店三月營收年增率也有十二．七％，超過市場預期的九．二％；在截至四月三日為止過去五個星期中，營收年增率十九％、達到二一六億美元。在好市多公布強勁的三月營收公告後，激勵股價創下歷史新高。

好市多最近公布的季報是在截至今年一月底的二○二二會計年度第二季，營收五一九億美元、年增率十五．八五％，ＥＰＳ二．九二美元，這是好市多有始以來表現最好的會計年度第二季。從過去五年好市多每季的業績表現來看，該公司通常在會計年度第四季是當年度表現最好的一個季度，該季度是截至在每年七月底。以好市多傳統淡旺季來看，好市多逐漸要進入旺季效應，有利於未來幾個月好市多的股價表現。

量販模式受青睞

好市多的商品銷售以量販店的模式為主，大宗批發的商品銷售模式是好市多的特色。由於是大宗批發模式，店家就能把商品單價壓得比其他賣場更低，這樣的銷售模式對於物價飛漲的今日，對消費者更有上門採購的吸引力。以壓低售價為主的銷售模式，就是以量大取勝。過去十季好市多的財報來看，毛利率介於十二．三一～十三．三一％，最近一季的毛利率為十二．三一％；營益率介於二．八六～三．六七％，最近一季的營益率為三．四九％。表面看來，好市多的毛利率、營益率不高，即便如此，每季獲利都能逐年成長。最近一季獲利達十二．九九億美元，但仍比二○二一會計年度第四季的十六．七億少。（全文未完）

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