打完三劑疫苗，還有可能確診嗎？答案是有可能，且機率可能比想像中高。指揮中心20日宣布65歲以上民眾、免疫不全或低下者等特定族群，可以施打第四劑疫苗，補足消退的保護力。

所謂突破性感染（breakthrough infection），指的是明明已接種疫苗，卻仍確診。突破性感染廣泛地來說，不管施打幾劑、隔多久接種下一劑疫苗，只要接種後感染，都屬突破性感染。因此，在討論突破性感染時，通常還需要考慮到其他細部因素：施打劑量、劑次、各劑之間施打的間隔、施打完畢多久等。

●突破性感染哪個廠牌多？國內疫苗數據一次看

政府力拚第三劑、第四劑疫苗覆蓋率，民眾此時最好奇，哪劑疫苗的保護力最好？該選哪個廠牌？4月9日，指揮中心公開國內的突破性感染數據，不過需要注意，官方並未細分接種的疫苗組合，僅以「最後1劑疫苗」的廠牌相互比較，僅供參考。

國內第三劑疫苗的接種人數，各廠牌以莫德納疫苗（769萬人）最多，其次為BNT疫苗（307萬人），接續則是高端（49萬人）。而據指揮中心統計，發生「突破性感染」的比例如下（依最後一劑計）：

.BNT疫苗：每10萬人中7.5人

.莫德納疫苗：每10萬人中6.5人

.高端疫苗：每10萬人中2.6人

.AZ疫苗：每10萬人中10.2人（第三劑接種人數不到3萬，統計基數過小，參考價值低）

●三劑疫苗保護力多少？國外實打數據曝光

為什麼會發生突破性感染？疫苗效力會隨時間下滑，已廣泛獲研究證實：接種第三劑疫苗後，保護力約從第10週開始大降，即便接種第二針追加劑，防感染效果仍有限。美國疾病管制局（CDC）就發現，不論施打BNT或莫德納，第三劑注射後2～4個月，感染、住院保護力都下降。

保護力消退主因，除了抗體水平本身衝不上去，還包括Omicron病毒不斷出現新變種，包括主導高雄港傳播鏈的亞型BA.2，就具備超越原株33%的傳播力，且具免疫逃脫能力。

澳洲生醫科學與藥學專家巴特列（Nathan Bartlett）援引數據指出，平均而言，接種BNT、莫德納疫苗作為追加劑（第三針）2～4週後，有症狀感染保護力約回升到60～70%；15週後降回30～40%。在日本，Omicron確診者就有7成是打過疫苗的人。即使接種第三劑，還是會感染。好消息是住院、重症保護力仍在，BNT疫苗從90%降到75%，莫德納疫苗能衝到90～95%左右。

●誰會發生突破性感染？慢性病不是高風險群

美國醫學網站Web Med分析，容易造成突破性感染的要素包括：

.先天免疫不全、免疫低下，或因接受後天治療（如：化療）等，使免疫力下降。

.感染到較新的變種病毒，原本設計好的疫苗效果打折。

.疫苗施打人員失誤、不當操作接種流程，影響接種效果。

許多人好奇，有慢性病的患者是不是比較容易突破性感染？值得注意的是，慢性病並不在高風險因子之列。疾管署副署長羅一鈞日前也指出，根據國內目前觀察，突破性感染跟慢性病並無相關性，「比較跟疫苗接種兩劑或三劑，或已經接種的時間長短有關係。」

還需釐清的是，免疫力跟個人的體質有關，每個人在不同狀態下接種疫苗、誘發免疫反應的效果也不一樣。即使是同一個人，也會因某段時間較操勞、或營養不均等，讓免疫力下降。最好的方式，是平時在飲食、作息上養好自己的免疫系統，提高疫苗效果、也幫助身體迎戰感染。

●我突破性感染，還會傳染給別人嗎？

即便施打疫苗，確診後仍有傳染給他人的風險。Delta、Omicron等新冠變異株傳染力相當高，與初期病毒株不可同日而語。根據CDC初期研究等資料，即使是完整接種兩劑，甚至追加到三劑、四劑的人，發生突破性感染（確診）的大有人在，而且病毒量跟沒打疫苗的人比，並不會比較少，也就是說傳染力不見得比較低。

但好消息是，部分研究發現，打疫苗後再感染、或是感染後再打疫苗，都能讓抗體水平提高，獲得被稱為「超級免疫（super immune）」的免疫力。不過由於新冠後遺症難測，長期影響也未可知，專家通常建議：慎防感染，經醫師判斷身體許可下儘量接種疫苗，只是如果真的確診了，也不必太過恐慌。目前大多能靠藥物或自己痊癒。