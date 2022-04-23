泌尿道結石可以在泌尿道任何一處形成，其中最常形成的部位在腎臟，因此稱為「腎結石」。另外，結石也常出現在輸尿管和膀胱中，偶爾會卡到尿道。腎結石常見於男性，好發於年輕族群。輸尿管的途徑中有3處狹窄，分別是從腎盂轉至輸尿管處、與髂總動脈交叉處、貫通膀胱壁的部位。

●男性更容易腎結石？ 結石會有哪些症狀？

腎結石大多數患者沒有症狀，但是當腎結石從腎臟掉落在輸尿管造成輸尿管阻塞，就可能引起血尿、腰痠、尿路感染、腎絞痛、噁心、嘔吐、頻尿、排尿困難等症狀。當發生劇烈背痛、腰痛，同時伴隨噁心、嘔吐，或是小便有灼熱感、不適感，尿液呈現粉紅色或帶有血色時應盡快就醫。

腎結石可以依據成份可分為三大主要類別，最常見的是「草酸鈣」結石，與草酸鹽的代謝有關。次常見的是「磷酸胺鎂結石」，又稱為三合石或鳥糞石。第三類為「尿酸結石」，一般為有酸性尿或罹患痛風的族群最常見。

(圖/潮健康提供)

●吃太多肉容易結石？ 這種飲料要少喝

人體可能因為生活型態及飲食模式而增加結石風險。例如喝水過少，可能會導致尿液濃度上升。鈉攝取太多會增加尿液中的鈣並減少檸檬酸鹽排泄。鈣攝取量太少則會增加尿中的草酸排泄量。肉類攝取太多會改變尿液酸鹼值，增加尿液中的鈣，減少檸檬酸鹽。草酸鹽攝取太多會增加尿液的草酸排泄。

從一份回顧研究發現，可能增加腎結石發生的危險因子包括：肥胖、鈉（鹽）攝取、果糖、肉類、動物性蛋白、蘇打飲料。

相反地，可降低腎結石風險的因素為水份、得舒飲食、蔬菜、水果、鈣與鉀的攝取。不過，單獨補充維生素D與鈣，在某些研究發現可能使結石風險上升。

為何喝飲料容易結石？其實，含糖飲料通常會添加果糖，而果糖會增加鈣、草酸鹽及尿酸的排泄，從而增加腎結石的風險。根據一份涵蓋19萬名受訪者的的訪談數據發現，每天攝取一份以上的含糖飲料，發生腎結石的風險增加33%。其次則是喝可樂及酒精。

在同一份研究中也發現，攝取咖啡因較多的前20%受試者，腎結石風險將低了26%-31%之間。咖啡似乎呈現出對腎結石的保護作用，研究推論，可能與飲用咖啡增加尿液量以及鉀、鈣的排泄量有關。

(圖/潮健康提供)

●預防腎結石五大重點！ 每天最好排尿2公升

哈佛大學醫學院建議 ，要預防腎結石可培養5種生活習慣。

第一，多喝水，可以稀釋尿液，防止結石形成，最好每天能排出2公升尿液。也可在飲水中添加檸檬或柳丁，增加檸檬酸鹽的攝取有助預防結石。

第二，多吃富含鈣的天然食物，可以與血液中的草酸鹽結合，降低尿液中草酸鹽的濃度，減少罹患腎結石的風險。

第三，減少鈉的攝取，高鈉飲食會增加尿液中的鈉含量，建議罹患腎結石者應採取低鈉飲食，同時也對心臟、血壓有好處。

第四，限制動物性蛋白，避免吃太多紅肉、家禽、雞蛋、海鮮，會增加尿酸水平。

第五，避免攝取大量容易形成結石的食物，如甜菜、巧克力、菠菜、茶（紅茶中的草酸鹽含量最高）、堅果。曾罹患結石的病人尤要注意。

哈佛大學醫學院提醒，對一般人而言，個別食物種類或飲品，引發腎結石的風險並不高，因此均衡攝取各種食物並沒有問題。不過，在某些研究則發現以補充劑形式增加大量維生素C，會略微升高腎結石風險，可能是身體將過多的維生素C轉化為草酸鹽所致，有相關危險因子者應注意保健食品的攝取量。

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