多倫多房價今年1月超車溫克華，成為加拿大最昂貴住房市場，許多人會選擇以合租的方式節省住房開銷。不過在這樣的環境下，卻有房東釋出僅420加幣（折合新台幣約9700元）的物件，且還是生活機能、交通都十分優秀的3床臥房，但仔細一看，出租竟是以床為單位，代表看似便宜的420加幣實則只能租一個床位；真相曝光後，引起網友撻伐，更揚言要向政府檢舉他，嚇的房東緊急刪除租屋刊登。

外媒blogTO報導，多倫多租金近期急劇飆升，平均房屋租金從2021年約1800加幣，升至現在約1920加幣；隨著房租激漲，不少無殼蝸牛會選擇與他人合租，來節省昂貴的住房成本，但近期卻有一則租屋刊登，對租屋族有著強大的吸引力。

一名房東在臉書刊登出租資訊，物件條件相當不錯，周邊生活機能極佳，超商、藥局和披薩店應有盡有，街區內還有3個公車站，而出租的房屋則是一間寬敞的臥房，內附三張床和洗衣機，還含有WiFi和水電。

上述條件看似極其優秀，但租金方面卻讓一票網友大開眼界：每張床420加幣。

對比多倫多平均租金1920加幣，420加幣確實非常便宜，但以床位來出租的方式，著實讓網友無法接受，且從房東釋出的照片來看，屋內家具十分簡單，除了三張床外，也就只有兩張椅子和一張桌子，其他衣櫃、衣架、電視全都沒有。

這篇刊登廣告一出，即引來不少網友批評聲浪，甚至有民眾揚言要向政府檢舉房東，因為根據多倫多法規規定，在一個可居住空間內，每個人的可居住面積不能低於九平方公尺，而這名房東意圖將三張床租給三個人，明顯違反法規；該篇貼文湧入大量網友負面評論後，已經將貼文刪除。