根據《財訊》報導，經過近4年「月營收」為零的慘澹經營，台灣唯一能製作離岸風電葉片的天力離岸公司，在4月初公告3月營收為2595萬元，打破長期營收掛蛋的瓶頸。據設備業者透露，天力已經生產出4支以上風力葉片，而且順利交貨認列營收；雖然後續交貨進度是否能如預期，還需要時間再觀察，但已是風電產業國產化的重要里程碑。

《財訊》報導指出，除此之外，小英政府預計在今年第3季末，釋出2026~2035年離岸風電第3階段區塊，總建置容量15GW（10億瓦），估計有8家國內外開發廠商搶標，包括上緯新能源、天力離岸風電、永冠、雲豹能源等4家本土廠商決定組成台灣隊，參與離岸風電第3區塊開發，從零件供應商轉型跨足為開發商。

根據《財訊》報導，經濟部規定，離岸風電第3區塊開發計畫必須在8月底提交，而台灣隊已遞件，並規畫在苗栗外海一帶，建置兩個案場，完成環評調查與地球物理勘測後，將進入採購程序。未來天力離岸若能順利交貨，這對台灣隊零組件國產化將更加分，搶食離岸風電兆元商機也更有底氣。