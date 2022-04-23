蕭羽耘有青年團最美執行長的外號。（圖／中評社）

針對台灣年輕人多被認為是「天然獨」一事？現年23歲，被稱為中國國民黨青年團最美執行長的蕭羽耘表示民進黨完全執政已邁入第六年，但推動台獨的進度是零，講白了就是在唬弄年輕人，操弄意識形態。她認為，要獨立又不想打仗，是兩個不可能同時發生的事。

根據《中評網》報導，今年23歲的蕭羽耘是世新大學新聞學系畢業，之前曾擔任醫藥記者，朱立倫去年10月回鍋擔任主席後，延攬她進國民黨，今年3月擔任青年團執行長，是青年團史上最年輕，也是首任女執行長。

蕭羽耘說，主張台獨的民進黨，至今已完全執政進入第6年，推動台獨了嗎？很清楚的答案是沒有，是誰在操縱意識形態？這是可以公評之事。講白一點就是在唬弄大家，台獨的推動進度完全是零，這是很匪夷所思的事情。而馬政府執政八年，代表中華民國牌是大家可以接受的。

蕭羽耘提到，從各種民調來看，年輕人並不想打仗，但必須認知到，要獨立又不想打仗，是兩個不可能同時發生的事。俄烏戰爭告訴台灣的一點，如果真要選擇走戰爭這條路，那台灣的防衛安全不可能假手他人，各種軍事訓練都要更加嚴格，所以端看大家要選擇走哪一條路。

蕭羽耘強調，嘴巴上喊喊，其實大家都會，但真的要落實全民國防，或真的要做軍事訓練的加強，從目前各種民調看來，還是有人會反彈，現實狀況就是如此！