華視新聞台連連出包，先是在跑馬燈呈現共軍攻台的錯誤訊息，後又稱大屯山火山噴發，讓民眾恐慌。國民黨立委李貴敏怒嗆，NCC放行華視新聞台入主52頻道，一手催生今日亂象，「難道不該為政策與執行失當、監管無為無能的嚴重錯誤道歉下台嗎？」

李貴敏昨（22）日在臉書表示，華視新聞接連發生低級錯誤，除了讓民眾恐慌外，更驚動情治單位，而雖然華視高層已請辭自劾，但李貴敏指出NCC當初放行華視新聞台入主52頻道，就是一手催生今日亂象，認為NCC也應負相關責任，更痛批「屢遭非議的NCC主委陳耀祥還繼續戀棧職位，或當作沒事一樣袖手旁觀嗎？」

李貴敏指出，過去要華視入主52頻道時，華視工會與線上記者都持反對態度，認為專業人力無從負荷，但NCC卻堅持己見，連營運計畫書尚未變更核准通過就允許華視新聞台上架，「NCC難道不該為華視上架的成敗及績效負責嗎？」

李貴敏表示，人力不足導致跟不上專業新聞台新聞質量要求的結構性，「執意放行的NCC曾督促改進，或有任何監管作為嗎？」除此之外，李貴敏更指出，日前華視前總經理要脅立院黨團幹部將預算撤案的離譜行徑，「NCC有提出任何規範，或要求華視反省改正嗎？」

李貴敏不禁詢問，「華視董事長和代理總經理請辭就可以解決問題嗎？」質疑NCC怠忽職守為何不用負責，怒嗆「真要如此，要這樣的獨立機關做什麼呢？既然沒有功能，NCC不如就廢了吧！」