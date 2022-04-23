1名20歲女大生發現身邊友人都已有性經驗，自己卻仍是處女，17歲時她曾有過感情，但當時她希望成年才發生關係，不料18歲前就與男友分手，如今她已20歲，相當好奇性事也擔心再無機會破處，發文詢問網友「我的第一次想要給喜歡的男生，這個想法是不是太蠢了，萬一以後沒人喜歡我就成了老處女」。

該女大生在Dcard上發文表示，她目前20歲，發現身邊有伴侶的好朋友們都已經與男友發生關係了，而有些朋友則是會找固定炮友，相比之下她毫無性經驗，發文問說「自己是不是太保守了」，她說17歲時交過1任男友，對方當時很想要發生關係，但她希望等到18歲才破處，對方也相當尊重她。

20歲女大生發現身邊友人都有性經驗，自己卻仍是處女，相當好奇性事也擔心再無機會破處。（翻攝自Dcard）

該女大生說，17歲時交的男友在她18歲前1個月就分手了，對方的理由是想要專心考研究所、不想被戀愛束縛，如今她已20歲，沒有任何性經驗，讓她相當好奇，也擔心自己會沒人要，問說「我的第一次想要給喜歡的男生，這個想法是不是太蠢了，萬一以後沒人喜歡我就成了老處女」。

其他網友分享看法「保守就保守啊，沒什麼不好的，連打炮都要跟風真的很好笑，那麼想破處隨便打開交友軟體一堆精蟲衝腦的排隊等你好不好」、「這有什麼好丟臉的？跟不喜歡的人真的沒辦法欸」、「才20你在怕什麼」、「我也是20才破處，晚破處其實沒什麼，重點是不要後悔就好，等你遇到真正想給的人再給」。