殺了生就幫忙超渡！1名網友發揮神技殺了數十隻蚊子，並將蚊子屍體一一排列放在衛生紙上，還用紅筆標示數字，並在一旁用手機顯示佛祖圖與播放佛經，希望能蚊子們「一路好走」，照片曝光其他網友笑說太強了，「還幫他們用塔位」、「這樣等下火葬，要喊火來了快飛」。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發表2張照片，照片中是1隻隻被打死的蚊子屍體，屍體就放在衛生紙上，還用紅筆框住並標上數字，第1張照片共有45隻，第2章則有約80隻，衛生紙的旁邊還有手機顯示佛祖照片，原PO說這是他的同事打死蚊子後做出的「儀式」。

網友發揮神技殺了數十隻蚊子，並將屍體一一排列放在衛生紙上，還用紅筆標示數字，並在一旁用手機顯示佛祖圖與播放佛經，希望能蚊子們「一路好走」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

網友發揮神技殺了數十隻蚊子，並將屍體一一排列放在衛生紙上，還用紅筆標示數字，並在一旁用手機顯示佛祖圖與播放佛經，希望能蚊子們「一路好走」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友說，同事希望打死蚊子後，牠們還能「一路好走」，甚至還用手機播放佛經，讓原PO笑說「是哪招」，還說同時再標號碼竟將59號忘了接60號，直接跳70號，2張照片曝光引發討論。

網友紛紛留言「放佛經哪招，等會火化」、「我用電蚊拍電的通常都沒有全屍耶」、「怎麼辦，我被治癒了，看了就好爽，我超討厭蚊子」、「公司旁邊是農地？」、「還幫他們用塔位」、「這要怎麼葬，土葬還是火葬」、「太擁擠！沒保持社交距離」、「怎麼那麼厲害，我都打不到」、「這樣等下火葬要喊火來了快跑，還是火來了快飛？」、「可能還少個禮儀師幫忙整理大體」。