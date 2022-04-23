新冠疫情大流行至今已超過2年，全球感染病例數剛突破5億，死亡超過6百萬人。這段期間病毒株也不斷變異，各國也研發了多種疫苗，並開發多種治療藥物。一些曾經轟動一時或引發爭議的藥物引起全世界人的注意，媒體也跟著炒作，但隨著相關研究推進，絕大多數都被放棄而銷聲匿跡。在醫藥界的努力下，能留下來的幾乎都是眼前最佳選項，台灣已經進口準備給患者使用的Paxlovid正是其中佼佼者。

在Omicron肆虐下，大多數國家已經準備與病毒共存，未來可以預期到感染人數會逐漸增多，除了接種疫苗之外，被感染者仍需要有藥物來治療。早在新冠疫情之初，醫藥界嘗試用已知的各種藥物與療法來治療新冠重症患者。許多當時號稱有療效的藥物曾被媒體炒作為「神藥」或是「新冠剋星」，有的被拿來炒作藥廠股價，或是搶購囤積，最後多數都被證明效用不足，有些則根本是鬧劇一場。另外部份藥物對早先的新冠毒株有些療效，但遇上Omicron就大幅地失效。

輝瑞的Paxlovid是以2種抗病毒藥劑組成，去年底獲得FDA核准緊急使用。最近還發表了詳細的臨床試驗報告。（圖／路透）

過去幾種經過臨床試驗與實際應用有效，並經過美國食品藥物管理署（FDA）認證的藥物與療法，最後陸續被宣布失效。例如川普曾使用過的單克隆抗體雞尾酒療法（REGN-COV2）、禮來雙抗療法（Bamlanivimab+etesevimab）、索托維單抗療法（Sotrovimab）等等，都已被FDA宣布為失效，僅一種長效抗體雞尾酒双抗療法目前仍在使用。類似療法在大陸也有，例如安巴韋/羅米司韋聯合療法，這種療法是使用康復期患者身上獲得的單克隆中和抗體製成，不過這種療法在遇上新變異病毒株時會失效。

除了單克隆抗體療法，2年來也出現過不少被封為「神藥」，最後又證明言過其實的例子，例如在2020年最初就出現的瑞德西韋（Remdesivir），它原來用於治療伊波拉病毒，雖然它的臨床試驗報告顯示效用不大，但在宣傳上能夠安撫社會情緒、降低恐慌。另外還有一項在國際上引發爭議的是氯喹（羥氯喹），它原是治療瘧疾的藥物，大陸最早試用，美國人後來跟著用，前美國總統川普競選連任時還拿它來貶低新冠病毒威力，但最後證實臨床上沒有明顯效果。

世界衛生組織22日宣布支持將輝瑞口服藥用在高風險患者身上。(圖／路透)

在羥氯喹之後跟著出現了激素治療新冠的爭議，這種療法是SARS與MERS時使用的方法，它使用皮質類固醇之類的激素來抑制免疫功能以減輕發炎，它對重症有抑制作用，但對輕症效用不明顯，很多患者會有併發症。另外還有2款用於治療哮喘的吸入式激素也被試過，但它們的效用還沒有明確的臨床數據。

其他被試過的藥還包括用於治療痛風與其他炎症的消炎藥秋水仙碱，早期使用聲稱被可降低住院率（25%）和死亡率（50%），但也是副作用偏高，且未能明顯改善28日後的病死率，在臨床治療中仍欠缺明確的有效性證據。

隨著相關研究不斷發展，較受矚目的就是小分子抗病毒口服藥，較受矚目的包括默克藥廠的Molnupiravir與輝瑞的Paxlovid。（圖／shutterstock)

還有一個曾鬧出笑話的伊維菌素（Ivermectin），它原用於治療寄生蟲，但有區分人用與獸用，曾被FDA授權使用於新冠病毒。意外的是，在美國疫情嚴重時，有人自行購藥服用，但錯買獸用的伊維菌素，因劑量超過導致嘔吐和癲癇等症狀。直到近期還有此藥的臨床研究，已證明它不能明顯降低住院率。

莫納皮拉韋（molnupiravir）的新冠口服藥，由默克藥廠開發生產。(圖／路透)

隨著相關研究不斷發展，較受矚目的就是小分子抗病毒口服藥。首先是默克藥廠的抗病毒藥物莫努匹拉韋（Molnupiravir），它會讓病毒複製錯誤而自毁，原先用於治療流感，今年2月發表的3期臨床試驗報告稱可降低住院率50%，並可防止死亡，且對所有毒株都有效。副作用方面尚無相關研究。

台灣中央流行疫情指揮中心採購之COVID-19治療用口服藥物Paxlovid已逾18萬人份抵台，未來Omicron輕症者可能會由醫師開具處方讓患者在家服用。（圖/范揚光攝)

再來就是是輝瑞的帕克斯洛韋（Paxlovid），它是以2種抗病毒藥劑組成，去年底獲得FDA核准緊急使用。它在今年4月發表的臨床試驗報告顯示防止重症有效率高達85%以上，出現症狀後5天內服用，療程5天，但重症不能使用，腎功能較弱者要減半劑量，嚴重肝腎功能問題者禁用。副作用主要有味覺障礙（6%）、腹瀉（3%）、血壓升高（1%）、肌肉酸痛（1%）。

Paxlovid已經算得上是目前效果最好的藥物，但是重症必須先解決的炎症反應才能視情況使用。此外還可能會有其他的副作用尚未被證實，這與Molnupiravir有相同的問題。至於台灣有不少人喜歡服用中藥，因此也讓人關切是否能與中藥合用。一般醫生都會建議不要混用，因為混用會有難以預料的風險。以目前預備大量使用的Paxlovid來看，其效果良好，而且使用方便，國外很多都開具處方讓輕症病人在家服用，未來感染者愈來愈多，很可能也是以這種方式來進行治療，若有發展為重症才需要住院。