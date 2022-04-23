「理想混蛋」以夯曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉MV累積近1100萬點擊次數，征戰各大小舞台演出，理想混蛋相隔2年，帶著第二張全創作專輯《關掉／打開》與樂迷們相見，專輯收錄10首歌曲皆由團員們獨立創作完成，曲風上嘗試大膽突破自我。

成軍邁入第五個年頭，主唱雞丁、吉他手建廷、吉他手阿哲、鼓手 Look四位團員來說，經歷了暴風式的成長蛻變，不僅於詞曲寫作與音樂概念上更趨成熟，在製作過程和編曲上，也實踐更多天馬行空的創意，初次揹起了電吉他挑戰搖滾精神，雞丁形容：「我們真的做了很久！前前後後花了兩年，比我們原先預期的時間要多上一倍。獲得金曲新人入圍肯定雖然很開心，但其實也蠻有壓力的，一直在想要怎麼展現新的一面；結果又遇上疫情，大大打亂了我們的準備節奏，但也因此獲得了很多靈感、腦力激盪出了這次專輯概念。」

理想混蛋近來推出新專輯《關掉／打開》，原訂在5月29日台中Legacy、6月11日高雄駁二LIVE WAREHOUSE、6月19日Zepp New Taipei開唱，但因疫情嚴峻，宣告暫緩售票，後續正確演出日期與啟售日期 待主辦單位聯成娛樂確認後公布。